南海仲裁10周年︱日外长指中国南海主权缺乏依据 中方提严正交涉

在中菲及地缘政治局势紧张之际，「南海仲裁案裁决」出台10周年再度引爆中日外交风暴。针对日本外长茂木敏充指中国南海主权主张「缺乏法律依据」的言论，以及日本伙同多国发表联合声明，中国外交部亚洲司于昨日（12日）紧急约见日本驻华大使馆首席公使，提出严正交涉，并对日方的恶劣言行表达强烈不满和抗议，怒斥日本「负有历史罪责且未清算」，警告日方没有任何资格对南海问题说三道四。

茂木敏充指中国拒认裁决「违背公约」

事件起因于南海仲裁案10周年之际，美国、菲律宾、日本等14个国家发表所谓联合声明，重申相关仲裁裁决具备「最终性及法律约束力」。日本外长茂木敏充于昨日（12日）发表声明，指中国在南海主张的广泛海洋权益缺乏法律依据，并批评北京拒绝接受裁决的立场，违背了《联合国海洋法公约》和平解决争端的原则，损害了国际社会法治。他强调，作为南海正当利益攸关方，日本将继续与东盟及美国协作，维护自由开放的国际秩序。

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中国认为拥有南海主权毫无争议。国家安全部

中方约见公使紧急抗议

中国外交部随即作出强硬反击，外交部亚洲司负责人约见日方驻华公使指出，日本在南海问题上负有不可推卸的历史罪责，日方的恶劣言行实属挑战战后国际秩序和国际法治。中方强调，日方奉行双重标准、搬弄是非，严重破坏了南海和平稳定，违背地区国家共同利益，已引起包括中国在内的国际社会对日本近代侵略殖民暴行的历史警觉。

中方严正表示，将坚决有力回击日方的挑衅，坚定捍卫国家领土主权和海洋权益。此外，陆方还就台湾问题、日遗化学武器、日本国会议员妄议中国民族政策，以及日方军事安全系列的负面动向，向日方提出了严厉交涉。

