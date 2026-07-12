南海仲裁10周年︱外交部：中国对南海诸岛拥有主权 国安部指「裁决是一张废纸」

今年是菲律宾提起南海仲裁案裁决10周年，国家安全部今日微信发表文章《非法「裁决」，废纸一张》，指该裁决是一张没有任何约束力的废纸。而外交部亦痛斥多国发起所谓「纪念南海仲裁案裁决」十年的联合声明。

中国南海主权历史悠久

中国外交部发出郑重声明，表明中国对南海诸岛（东沙、西沙、中沙及南沙群岛）拥有主权，并依法拥有内水、领海、毗连区、专属经济区、大陆架及历史性权利。这项主权与权益自西汉（公元前2世纪）起在漫长历史中确立，中国最早且持续、和平、有效地行使管辖，已属国际共识。

中国坚定维护南海领土主权与和平稳定。针对有关国家的侵权挑衅，中方的捍卫措施合理合法、专业克制；反观美国等域外国家在南海强化军力部署、煽风点火，此类军事化与胁迫行径，才是南海局势面临的主要挑战。

另外，国家安全部亦文章指，「2016年7月12日，菲律宾在域外大国「递刀拱火」下，单方面挑起南海仲裁闹剧；十年后的今天，菲律宾手握东盟轮值主席身份，愈发变本加厉，频频在南海兴风作浪，妄图掀起波澜。」

文章认为，所谓的「南海仲裁案」违背南海的基本事实、违反国际法基本原则、违反《联合国海洋法公约》，「仲裁庭」越权审理、枉法裁判，所作「裁决」非法、无效、漏洞百出，是一张没有任何约束力的废纸。中国自始至终不接受、不承认所谓「裁决」，不接受任何基于该「裁决」的主张和行动。中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受该「裁决」影响。

文章亦提到，除历史事实外，中国对南海的主权还具有强有力的法理支撑。当中包括，中国对南海诸岛及其附近海域的主权符合国际法「通过发现和先占取得领土主权」原则。



此外，二战结束后，日本宣布无条件投降，中国依据《开罗宣言》《波茨坦公告》等国际法文件恢复对南海诸岛行使主权，并得到国际社会普遍承认与尊重。



文章最后指，菲律宾侵闯岛礁的丑行、发起仲裁的闹剧，不但无法改变中国对南海诸岛及其附近海域拥有主权的事实，反而会自取其辱、自食恶果。