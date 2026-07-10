北韩总理朴泰成抵京 今起应邀访华3天
更新时间：11:53 2026-07-10 HKT
发布时间：11:53 2026-07-10 HKT
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据新华社报道，应中方邀请，北韩内阁总理朴泰成7月10日率朝鲜民主主义人民共和国党政代表团抵达北京，开始对中国进行正式访问。
外交部发言人毛宁昨日宣布，应中国共产党中央委员会、中国政府邀请，北韩内阁总理朴泰成7月10日至12日，率北韩党政代表团正式访华，并出席《中朝友好合作互助条约》签订65周年纪念活动。
毛宁表示，中朝是传统友好邻邦，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中方坚定不移的战略方针。中方愿同朝方一道，加强战略沟通，密切交往合作。上月8日，国家主席习近平7年来首访北韩。图为朴泰成去年同国务院总理李强会晤。
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