Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习近平会见北韩内阁总理朴泰成

大国外交
更新时间：08:34 2026-07-11 HKT
发布时间：08:34 2026-07-11 HKT

国家主席习近平昨在北京人民大会堂会见北韩内阁总理朴泰成。

习近平表示，当前国际形势变乱交织，中朝要加强战略协作，坚定捍卫各自主权、安全、发展利益，为两国走好符合自身国情的社会主义道路营造有利外部环境。朴泰成表示，领袖金正恩要求将朝中关系发展为最强有力的战略关系，朝方将坚决落实两党两国最高领导人达成的重要共识。 朴泰成昨起率团访华3天，并将出席《中朝友好合作互助条约》签订65周年纪念活动。

据新华社报道，应中国共产党中央委员会、中国政府邀请，北韩内阁总理朴泰成7月10日至12日，率北韩党政代表团正式访华，并出席《中朝友好合作互助条约》签订65周年纪念活动。

外交部发言人毛宁表示，中朝是传统友好邻邦，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中方坚定不移的战略方针。中方愿同朝方一道，加强战略沟通，密切交往合作。上月8日，国家主席习近平7年来首访北韩。图为朴泰成去年同国务院总理李强会晤。

最Hit
欧锦棠嘲「雪糕党」疑引出当事人 私讯要求阿棠删Po惹热议 网民：原来佢哋知丑？
欧锦棠嘲「雪糕党」疑引出当事人 私讯要求阿棠删Po惹热议 网民：原来佢哋知丑？
影视圈
11小时前
世界杯2026｜拉文斯后备上阵犯错 西班牙淘汰比利时晋4强。路透社
世界杯2026｜拉文斯后备上阵犯错 西班牙淘汰比利时晋4强
足球世界
4小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
13小时前
曾志伟北上做老板！张学友、梁朝伟巨星花篮阵撑场 奖门人满场飞亲民合照签名
曾志伟北上做老板！张学友、梁朝伟巨星花篮阵撑场 奖门人满场飞亲民合照签名
影视圈
15小时前
乐易玲生日会失窃真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛滥为Labubu做一事
乐易玲生日会失窃真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛滥为Labubu做一事
影视圈
15小时前
郑秀文答谢会现场直击 刘德华惊喜现身做嘉宾 Sammi承诺唔Hea做：睇完包保你觉得赚咗
02:17
郑秀文答谢会现场直击 刘德华惊喜现身做嘉宾 Sammi承诺唔Hea做：睇完包保你觉得赚咗
影视圈
10小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
强台风巴威威胁台日浙闽 今明高铁及多间航空公司班次延误或取消（附列表）
突发
2小时前
Threads@evlu7770
狗只入食肆｜百份百餐厅锦英分店撤回申请：店面空间有限
社会
1分钟前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
21小时前