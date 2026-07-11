习近平会见北韩内阁总理朴泰成

国家主席习近平昨在北京人民大会堂会见北韩内阁总理朴泰成。

习近平表示，当前国际形势变乱交织，中朝要加强战略协作，坚定捍卫各自主权、安全、发展利益，为两国走好符合自身国情的社会主义道路营造有利外部环境。朴泰成表示，领袖金正恩要求将朝中关系发展为最强有力的战略关系，朝方将坚决落实两党两国最高领导人达成的重要共识。 朴泰成昨起率团访华3天，并将出席《中朝友好合作互助条约》签订65周年纪念活动。

据新华社报道，应中国共产党中央委员会、中国政府邀请，北韩内阁总理朴泰成7月10日至12日，率北韩党政代表团正式访华，并出席《中朝友好合作互助条约》签订65周年纪念活动。

外交部发言人毛宁表示，中朝是传统友好邻邦，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中方坚定不移的战略方针。中方愿同朝方一道，加强战略沟通，密切交往合作。上月8日，国家主席习近平7年来首访北韩。图为朴泰成去年同国务院总理李强会晤。