中国报告：菲律宾领土扩张企图冲击国际法律体系 冲击战后国际秩序安排

新华社报道，自然资源部海洋发展战略研究所周三（8日）发布《菲律宾南海领土主张的历史法理批判》报告，指出菲律宾领土扩张企图冲击国际法律体系，对区域和平稳定与战后秩序安排构成威胁。



报告由自然资源部海洋发展战略研究所、中国历史研究院、武汉大学、南京大学、北京交通大学、广东外语外贸大学和淮阴师范学院等机构的历史学和国际法等多学科学者共同编制。

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报告批评菲方依据充斥曲解

报告梳理菲律宾领土边界的形成过程，分析其历次扩张领土范围的意图与做法，指出菲律宾为支持其对黄岩岛和南沙群岛部分岛礁的领土主张提出的一系列依据，在历史层面充斥著对史料的误用曲解，在法理层面鲜见其证明价值，仅是突破国际条约限制、非法扩张领土范围的借口。



报告认为，菲律宾意图突破一系列具有国际法效力的条约所限定的领土边界，将其扩张至黄岩岛和南沙群岛部分岛礁的做法缺乏史实依据，明显违背有关领土取得的国际法规则，这一非法行径在挑战国际法律秩序的同时，构成对区域和平稳定与国际秩序维系的重大威胁。

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菲律宾陆地领土边界在西班牙和美国殖民时期逐渐形成，经由三个国际条约在国际法上得到确立。独立后，菲律宾通过宪法和其他国内法等，继承和确认殖民时期确定的领土边界。二十世纪七十年代以来，菲律宾政府频频展现出扩张意图，采取修改宪法、颁布法令以及发表声明等方式，对南沙群岛部分岛礁和黄岩岛提出领土主张。

逻辑上存大量矛盾

菲律宾这些主张缺乏历史基础和法理依据，不享有南沙群岛任一岛礁和黄岩岛的主权。菲律宾提出的一系列依据，采取包括国内立法和非法侵占在内的措施，不能证明其在南海的领土主权。菲律宾政府前后不一、频繁变动的法律立场，在逻辑上存在大量自相矛盾之处，难以自圆其说。



报告指出，菲律宾在歪曲涂抹历史事实和错误适用国际法的基础上，持续采取误导国际舆论、实施非法激进行动等方式，非法声索黄岩岛和南沙群岛部分岛礁主权，严重威胁南海区域的和平稳定，成为周边国家推动经济和社会发展的不安定因素，冲击了战后国际秩序安排，将自身追求不法私利所引发的风险向国际社会扩散转移。