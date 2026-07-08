美批中国试射导弹 国防部：已事先通报符合国际法和惯例

中国周一向太平洋试射一枚潜射战略导弹，外界判断为射程逾万公里的巨浪-3，引发国际关注。继日本、澳洲、新西兰等国表示担忧后，美国国务院批评中国不透明建置核武，敦促中国参与限武会谈。中国外交部昨强调，中方始终把自身的核力量维持在国家安全需要的最低水平，有关国家没必要过度解读。国防部发言人陈曦表示，这是年度军事训练例行安排，符合国际法和国际惯例。中方事先向有关国家作了通报，体现了中国军队的开放与透明。

共同社昨引述日本政府消息人士称，中国的导弹很可能从海南岛东侧海域向南太平洋发射。美国国务院周一发声明指，该导弹属于洲际弹道导弹级别，落入南太平洋海域。声明称，美国正努力防止核武扩散之际，中国却反其道而行，「快速且不透明地扩充核武力量」，呼吁中方参与军备管制协商。所罗门群岛、新西兰等国称，不希望看到在周边的南太平洋海域开展导弹试验。

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国防部新闻发言人陈曦7日就中国海军组织潜射战略导弹试射答记者问题时表示，中国人民解放军海军战略核潜艇组织潜射战略导弹试射，实现了预期目标。这是年度军事训练例行安排，符合国际法和国际惯例。中方事先向有关国家作了通报，体现了中国军队的开放与透明。中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策，恪守自卫防御核战略，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何国家进行核军备竞赛。中方推动核力量现代化旨在保障国家战略安全，维护全球战略稳定。

外交部发言人毛宁昨回应称，试射前已经向所罗门群岛等南太平洋地区以及有关国家作出通报，符合国际法和国际惯例。「我想强调的是，中国坚持走和平发展的道路，坚持自卫防御的核战略，始终把自身的核力量维持在国家安全需要的最低水平，有关国家没有必要过度解读。」

另外，日本「瑞宝丸」号渔船昨日进入钓鱼岛周边海域。中国海警昨表示，已驱离一艘非法进入赤尾屿领海的日本渔船，强调钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，敦促日方停止侵权挑衅行径。