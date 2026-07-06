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王毅晤芬兰总统及外长 双方冀深化绿色经济与AI合作

大国外交
更新时间：10:38 2026-07-06 HKT
发布时间：10:38 2026-07-06 HKT

中共中央政治局委员、外长王毅继续访问北欧。当地时间7月5日，他先后会见了芬兰外长瓦尔托宁（Valtonen）及总统斯图布（Alexander Stubb）。

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吁欧盟勿视贸易磋商为施压工具

在与瓦尔托宁会谈时，王毅表示，中芬建交76年来，中芬关系走在中国同北欧国家关系前列。中方赞赏芬兰恪守一个中国原则，愿同芬方密切往来、巩固互信。芬兰在可持续发展、创新等领域独具优势，双方应做大贸易投资蛋糕，拓展绿色转型、科技创新、人工智能等合作。

中方愿本著相互尊重原则同欧方开展对话，但贸易投资磋商机制不能成为单方面施压工具，希望芬方为欧中关系发挥积极作用。

7月5日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在赫尔辛基同芬兰外长瓦尔托宁举行会谈。新华社
7月5日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在赫尔辛基同芬兰外长瓦尔托宁举行会谈。新华社

瓦尔托宁则表示，芬兰是最早承认新中国的西方国家之一，一贯坚定奉行一个中国政策。芬方高度赞赏习近平主席提出的「绿水青山就是金山银山」理念，愿本著与时俱进、互利互惠精神，同中方深化绿色低碳、贸易投资、医疗卫生、数字经济、气候变化等领域合作。芬方愿同中方加强多边平台协调，期待欧中开展建设性对话。

芬总统赞中方为世界注入稳定性

随后王毅在会见斯图布时，斯图布表示，自1950年建交以来，中国实现了瞩目的发展奇迹。当前国际形势处于关键十字路口，中国为世界注入了宝贵的稳定性。习近平主席提出的四大全球倡议，对国际社会具有里程碑式的引领意义。芬方期待同中方加强高层交往，拓展绿色经济、人工智能等新兴领域合作，深化多边协作。

7月5日，芬兰总统斯图布在图尔库会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。新华社
7月5日，芬兰总统斯图布在图尔库会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。新华社

对此，王毅表示，今年是中国共产党成立105周年。中方创造了经济快速发展和社会长期稳定「两大奇迹」，正以高质量发展推进中国式现代化。当前国际形势变乱交织，面临倒退回丛林法则的危险。中国将继续做世界重要的和平、稳定和发展力量，愿同芬方坚持面向未来的新型合作伙伴关系，共迎挑战。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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