哈梅内伊葬礼｜全国人大副委员长何维代表中方出席 伊朗表示感谢

中东及国际地缘政治博弈下，中伊双边关系与地区停火局势再次迎来关键会考。据新华社报道，全国人大常委会副委员长何维于7月2日至3日，代表中方率团前往伊朗首都德黑兰，出席已故伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）的官方葬礼与致敬仪式。在此期间，伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）及国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）分别与何维进行了会晤。

中方深切哀悼哈梅内伊

何维在会面中首先对哈梅内伊最高领袖不幸遇难表示深切哀悼，并代表中国向伊朗政府、人民以及哈梅内伊的亲属致以诚挚慰问。何维指出，中伊建交55年来，两国关系始终保持平稳健康发展；不论国际风云如何变幻，中方发展对伊关系的决心坚定不移，前前进的方向亦不会改变。何维强调，中方由衷希望在新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）的领导下，伊朗能够尽快恢复安全、稳定与高质量发展，中方愿同伊方一道推动两国全面战略伙伴关系行稳致远。

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欢迎伊美谅解备忘录

此外，何维在会谈中特别就地区热点表态。他表示，中方对「伊美双方签署谅解备忘录」表示热烈欢迎，希望伊美双方能切实落实既有成果，保持理性务实，维持停火止战的和平局面，全力巩固谈判势头。同时，何维指出中方高度关注中东航道安全，希望霍尔木兹海峡问题能够根据国际法得到妥善处理，并推动地区国家实现睦邻友好与和睦相处。

伊方感谢中国宝贵支持

伊朗总统佩泽希齐扬等伊方领导人，则对中国共产党成立106周年表示热烈祝贺，并高度感谢中方派出高级别代表出席哈梅内伊的国葬，称伊方将永远铭记中方长期以来给予的宝贵支持，并赞赏与支持中方提出的全球性倡议。伊方领导人承诺，愿同中方加强沟通和协调，继续通过政治及外交途径缓和当前紧张局势，并依国际法妥善处理霍尔木兹海峡问题，实现与周边国家的睦邻友好。