Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈梅内伊葬礼｜全国人大副委员长何维代表中方出席 伊朗表示感谢

大国外交
更新时间：14:52 2026-07-05 HKT
发布时间：11:39 2026-07-05 HKT

中东及国际地缘政治博弈下，中伊双边关系与地区停火局势再次迎来关键会考。据新华社报道，全国人大常委会副委员长何维于7月2日至3日，代表中方率团前往伊朗首都德黑兰，出席已故伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）的官方葬礼与致敬仪式。在此期间，伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）及国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）分别与何维进行了会晤。

中方深切哀悼哈梅内伊 

何维在会面中首先对哈梅内伊最高领袖不幸遇难表示深切哀悼，并代表中国向伊朗政府、人民以及哈梅内伊的亲属致以诚挚慰问。何维指出，中伊建交55年来，两国关系始终保持平稳健康发展；不论国际风云如何变幻，中方发展对伊关系的决心坚定不移，前前进的方向亦不会改变。何维强调，中方由衷希望在新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）的领导下，伊朗能够尽快恢复安全、稳定与高质量发展，中方愿同伊方一道推动两国全面战略伙伴关系行稳致远。 

相关新闻：哈梅内伊葬礼｜纽时：安全部门忧遭以色列暗杀　拒绝穆杰塔巴出席父亲葬礼

欢迎伊美谅解备忘录  

此外，何维在会谈中特别就地区热点表态。他表示，中方对「伊美双方签署谅解备忘录」表示热烈欢迎，希望伊美双方能切实落实既有成果，保持理性务实，维持停火止战的和平局面，全力巩固谈判势头。同时，何维指出中方高度关注中东航道安全，希望霍尔木兹海峡问题能够根据国际法得到妥善处理，并推动地区国家实现睦邻友好与和睦相处。

伊方感谢中国宝贵支持 

伊朗总统佩泽希齐扬等伊方领导人，则对中国共产党成立106周年表示热烈祝贺，并高度感谢中方派出高级别代表出席哈梅内伊的国葬，称伊方将永远铭记中方长期以来给予的宝贵支持，并赞赏与支持中方提出的全球性倡议。伊方领导人承诺，愿同中方加强沟通和协调，继续通过政治及外交途径缓和当前紧张局势，并依国际法妥善处理霍尔木兹海峡问题，实现与周边国家的睦邻友好。

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
5小时前
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
02:58
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
社会
4小时前
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
00:53
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
影视圈
6小时前
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
时事热话
2026-07-04 15:37 HKT
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
2026-07-04 15:06 HKT
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
影视圈
5小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
2026-07-04 15:30 HKT
康文署笋工推介！兼职带位员时薪达$70 中学学历即可申请 负责验票/派场刊
康文署笋工推介！兼职带位员时薪达$70 中学学历即可申请 负责验票/派场刊
生活百科
4小时前