海警巡查台湾以东海域升为常态化 专家：日方不知悔改 不断提出「抗议」

针对日本及菲律宾搞所谓「双边划界」谈判，中国海警局上月起在台湾岛以东海域依法开展执法巡查。昨日，中国海警「秀山舰」编队接替「岱山舰」编队继续执行任务，并首度表明相关行动将「常态化」。海洋专家杨霄指出，这意味着今后中方将在该区域展开如同在钓鱼岛及黄岩岛的常态化巡查，而中方之所以升级行动，是因为日方不知悔改，不断提出「抗议」，挑衅更甚。

▍中国组 ▍

中国海警局发言人姜略昨日宣布，7月4日，秀山舰编队接替岱山舰编队，继续位于台湾岛以东海域依法开展执法巡查。他说，6月以来，岱山舰编队持续在相关海域开展巡逻查证、护渔救援等行动，保障正常航行和作业秩序，维护包括台湾同胞在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全。姜略重申，中国海警将持续加强在中国管辖海域执法巡查，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

坚决维护领土主权海洋权益

相较于上月的执法巡查发布，这次行动多出了「常态化」的表述。央视旗下「玉渊谭天」引述海洋专家杨霄解读说：「常态化」意味著以连续执法行动宣示主权。中国海警先后实现了对东海钓鱼岛及其附属岛屿领海常态化巡航、黄岩岛领海及周边区域常态化执法巡查等。比如2025年，海警在钓鱼岛巡航天数达357天，充分彰显了中国对钓鱼岛及其附属岛屿领海拥有无可争辩的主权。



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杨霄指出，一个月来，中国海警依法在台湾岛以东海域开展执法巡查。但日方不仅不加收敛，还不断提出「抗议」，挑衅更甚。面对这种不知悔改的态度，中国升级执法巡查行动为「常态化」，不是主动挑起事端，而是正当防卫、以法止乱的必要之举，也是补位尽责，维护包括台湾同胞在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全的必要之举。

日本首相高市早苗去年底发表「台湾有事」论，令中日关系陷入低谷，近期更与菲律宾越走越近，6月日菲宣布启动台湾岛以东海域所谓专属经济区、大陆架双边划界谈判。中国外交部强调，台湾是中国领土，台岛以东海域对应的专属经济区、大陆架归中国所有，中方享有完整海洋主权权利与管辖权，强调日菲相关谈判及任何结果完全非法无效。