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王毅晤瑞典首相 愿发挥互补优势 促进互利合作

大国外交
更新时间：04:27 2026-07-05 HKT
发布时间：04:27 2026-07-05 HKT

中共中央政治局委员、外交部长王毅到访瑞典斯德哥尔摩，与首相克里斯特松会晤。

克里斯特松请王毅转达对中国领导人的良好祝愿，表示瑞中两国和两国人民的友好交往有著悠久历史，瑞方钦佩中国文化和创新精神，赞赏中国取得的显著发展成就。瑞政府坚持一个中国政策，愿同中方加强对话，扩大共识，推进各领域互利互惠、富有前景的合作。瑞方支持欧中加强对话，妥处分歧。

王毅转达中国领导人对克里斯特松首相的问候，表示中瑞交往史可以追溯到古丝绸之路时期。瑞典是第一个同新中国建交的西方国家，这展现了瑞方的独立自主和战略远见，也在世界上发挥了示范作用。中瑞关系近年来遇到一些困难，加强对话、增进了解、重建互信对双方尤显重要，秉持正确的相互认知更是关键。

王毅与瑞典首相会晤 愿与瑞典发挥互补优势 促进互利合作。路透社
王毅与瑞典首相会晤 愿与瑞典发挥互补优势 促进互利合作。路透社
王毅与瑞典首相会晤 愿与瑞典发挥互补优势 促进互利合作。外交部图片
王毅与瑞典首相会晤 愿与瑞典发挥互补优势 促进互利合作。外交部图片

王毅说，中国共产党带领14亿多中国人民彻底摆脱贫困，走上现代化道路，这是全人类发展进步的伟大成就。中国致力于走和平发展道路，是和平与安全领域纪录最好的大国。中国持续扩大高水平开放，同各国分享中国市场红利，是全球增长的主要发动机。中国坚定维护多边主义和自由贸易，支持各国走符合本国国情的发展道路。

王毅指，中国共产党在长期执政中始终得到中国人民衷心拥护，保持内外政策的连续性稳定性，为世界注入宝贵的确定性。中国好，世界会更好，也将为包括瑞典在内的各国提供新机遇。中方愿同瑞方加强各层级交往，发挥互补优势，促进互利合作，推动中瑞关系走上健康、稳定、可持续发展之路。希望瑞方也能为促进中欧关系发挥建设性作用。

访问期间，王毅还同瑞典外交大臣斯蒂纳加德会谈。路透社
访问期间，王毅还同瑞典外交大臣斯蒂纳加德会谈。路透社

访问期间，王毅还同瑞典外交大臣斯蒂纳加德会谈，会见银瑞达集团董事会主席雅各布·瓦伦堡。

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