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中国称日菲在台湾以东海域启动划界谈判构成国际不法行为

大国外交
更新时间：09:39 2026-07-03 HKT
发布时间：09:33 2026-07-03 HKT

7月2日，自然资源部发布《关于日菲宣布启动双边海域划界的法律评论》。文件指出，日本和菲律宾近期宣布将启动在台湾以东海域的专属经济区和大陆架划界谈判。中日菲在这一区域互为海上邻国，日菲拟划界区域与中国根据国际法可主张的专属经济区和大陆架大面积重叠。

违背主权平等

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此举未与中国协商，无视该区域的特定地理情况，违背国际法上主权平等和善意等原则以及合作与克制义务，构成国际不法行为。为履行国际义务、承担国家责任，日菲应立即停止推进双边海域划界谈判，积极与中国展开协商。

彭博社分析指，此举表明，北京对马尼拉和东京决定就台湾以东海域展开海域边界谈判日益不满。自日菲宣布将启动海域划界谈判以来，中国大陆已多次派遣海警船赴该海域巡逻，并派出测量船进行海底测绘。

近期，中国大陆还多次派遣海警船在台湾以东、靠近日本与那国岛以南的海域宣示主权。对此，日本已多次通过外交渠道提出抗议。

为应对北京的施压，日本和菲律宾同时采取了深化军事关系的举措。日菲两国已于今年5月同意提升双边关系，并启动一系列防务对话。

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