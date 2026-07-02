钓鱼台︱日本测量船连续两天被要求停止作业 透过外交途向中方抗议
更新时间：15:00 2026-07-02 HKT
发布时间：15:00 2026-07-02 HKT
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中日关系陷僵，两国近日再次就钓鱼台主权问题发生争议。日本《共同社》报道，海上保安厅周一（2日）透露，测量船「光洋」号在钓鱼台西北偏北约80公里「专属经济区」（EEZ）内开展调查活动，期间被中国海警局船只多次要求停止作业。
报道称，日本政府已通过外交渠道向中方提出抗议。中国海警局连续两天要求日方停止调查。
海上保安厅指，昨日（1日）下午4时20分左右，「光洋」号当时正在进行与大陆架相关的基础性海底调查，中国海警船透过无线电联系日方要求其离开，该要求一直持续到晚上8时半左右。「光洋」号则回应，称「正在开展依据国际法的正当调查活动」，并继续实施调查。
海警局周二（6月30日）也曾要求日本另一艘测量船「拓洋」号停止在「专属经济区」内的调查。报道指出，海保测量船被中国船只要求停止调查的情况在2010年和2012年也曾出现。
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