商务部列日本20实体入出口管控名单 三菱旗下占八家

商务部29日宣布，将20家日本实体列入出口管控名单，即日生效，当中三菱旗下的企业占有八家成最多。

根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将防卫研究所等参与提升日本军事实力的20家日本实体列入出口管制管控名单，并采取以下措施：

一、禁止出口经营者向上述20家实体出口两用物项，禁止境外组织和个人将原产于中华人民共和国的两用物项转移或提供给上述20家实体；正在开展的相关活动应当立即停止。

二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。

本公告自公布之日起正式实施。

出口管制管控名单

（2026年6月29日）

1. 防卫研究所（National Institute for Defense Studies）

地址：日本东京都新宿区市谷本村町5番1号

邮编：162-8808

2. 陆上装备研究所（Ground Systems Research Center）

地址：日本神奈川县相模原市中央区渊野边2-9-54

邮编：252-0206

3. 舰艇装备研究所（Naval Systems Research Center）

地址：日本东京都目黑区中目黑2-2-1

邮编：153-0061

4. 航空装备研究所（Air Systems Research Center）

地址：日本东京都立川市荣町1-2-10

邮编：190-8533

5. 日钢特机株式会社（NIKKO TOKKI Co., Ltd.）

地址：日本东京都品川区大崎1-11-1门户城市大崎西塔1005号

邮编：141-0032

6. 日钢YPK商事株式会社（NIKKO-YPK SHOJI Co., Ltd.）

地址：日本东京都品川区大崎一丁目11番1号门户城市大崎西塔10层

邮编：141-0032

7. 三菱电机防卫与空间技术株式会社（Mitsubishi Electric Defense and Space Technologies Corporation）

地址：日本东京都品川区大崎1-15-9

邮编：141-0032

8. 三菱电机软体株式会社（Mitsubishi Electric Software Corporation）

地址：日本东京都港区滨松町二丁目4番1号世界贸易中心大厦南馆29层

邮编：105-5129

9. 三菱电机工程株式会社（Mitsubishi Electric Engineering Company, Limited）

地址：日本东京都港区芝5-34-2三田町露台

邮编：108-0014

10. 三菱精密株式会社（Mitsubishi Precision Company, Limited）

地址：日本东京都港区港南一丁目6番41号芝浦水晶品川8层

邮编：108-0075

11. 三菱重工海洋技术株式会社（MHI Oceanincs Co., Ltd.）

地址：日本长崎县谏早市津久叶町6-53

邮编：854-0065

12. 三菱重工相模高科技株式会社（MHI Sagami High-tech, Ltd.）

地址：日本神奈川县相模原市中央区田名3000番地

邮编：252-5293

13. 三菱重工物流技术株式会社（MHI Logitec Co., Ltd.）

地址：日本爱知县小牧市大字东田中1200番地

邮编：485-0826

14. 光和兴业株式会社（KOWA KOGYO, Ltd.）

地址：日本长崎市出岛町1番14号出岛朝日生命青木大厦8层

邮编：850-0862

15. 菱重特殊车辆服务株式会社（MHI Special Vehicles Parts Supply & Technical Service Co., Ltd.）

地址：日本东京都新宿区片町4番3号（曙桥SHK大厦3层）

邮编：160-0001

16. 三菱重工海事技术株式会社（MHI Maritech, Co., Ltd.）

地址：日本长崎县长崎市饱之浦町1-1

邮编：850-8610

17. KGM株式会社（Kawajyu Gifu Manufacturing Co., Ltd.）

地址：日本岐阜县各务原市川崎町1番地

邮编：504-0971

18. 日本飞机株式会社（NIPPI Corporation）

地址：日本神奈川县横滨市金泽区昭和町3175番地

邮编：236−8540

19. 福图尼奥株式会社（Fortunio Co., Ltd.）

地址：日本东京都目黑区洗足2-16-19

邮编：152-0012

20. 青木精密工业株式会社（Aoki Seimitsu Kogyo Co., Ltd.）

地址：日本埼玉县川口市差间3-38-12

邮编：333-0816