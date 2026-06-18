荷兰安全战略炒作「中国威胁」 中方敦促停止散布不实信息

荷兰政府日前发布《国际安全战略2026—2030》，其中部分内容对中国发展道路及内外政策作出不当评论，炒作所谓「中国威胁」，并就中国与有关国家的正常合作提出无理指责。中国驻荷兰使馆发言人就此表明严正立场，表达严重关切和强烈不满。

使馆四点立场驳斥不实指控

据中国驻荷兰使馆微信公众号消息，使馆发言人就荷方战略文件中的涉华内容作出四点回应：

中国始终坚持走和平发展道路，坚定奉行独立自主的和平外交政策，是国际秩序的维护者、世界和平的建设者和全球发展的贡献者。中国的发展为世界带来的是机遇而不是挑战，是稳定力量而不是风险来源，更不对任何国家构成所谓「威胁」。 乌克兰危机爆发以来，中方始终坚持劝和促谈、推动危机政治解决，立场一贯明确，所做的劝和促谈努力有目共睹，不容任何质疑。 中国与有关国家的正常交往合作不应受到干扰和影响。 中方敦促荷方摒弃意识形态偏见和零和博弈思维，客观理性看待中国发展，停止泛化国家安全概念，停止散布涉华不实信息，停止炒作所谓「中国威胁论」，多做有利于增进双方互信与合作的事情。

荷兰政府此次发布的《国际安全战略2026—2030》是该国未来数年的安全政策纲领性文件。文件中包含多处针对中国的表述，被中方认为严重违背客观事实。

值得留意的是，这并非荷兰近期首次炒作涉华安全议题。今年1月，荷方曾在社交媒体发表涉格陵兰岛言论，称「必须在北约框架内继续加强北极地区的安全，应对来自中国的威胁」，当时中国驻荷兰使馆发言人已回应指出，所谓「中国威胁」毫无根据，纯属无中生有、自欺欺人。