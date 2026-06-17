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习近平晤敏昂莱 吁持续严打电诈

大国外交
更新时间：08:32 2026-06-17 HKT
发布时间：08:32 2026-06-17 HKT

国家主席习近平昨日在北京同访华的缅甸总统敏昂莱举行会谈，强调双方要持续严打网赌电诈、毒品走私等犯罪活动，维护两国人民利益和安全，他并呼吁缅甸各方通过和谈推进和平和解，实现缅北长治久安。敏昂莱表示，愿同中国密切配合，坚决打击网赌电诈，并将全力保障在缅中资企业及人员安全。会谈后，两国元首共同见证签署交通、民生等领域多项合作文件。

现年69岁的敏昂莱2021年出任缅甸武装部队总司令期间，推翻昂山素姬领导的民选政府，接管缅甸政权。这是他今年4月正式就任缅甸总统以来首次访华。习近平昨晨在人民大会堂举行欢迎仪式，并同敏昂莱举行会谈，外交部部长王毅、公安部部长王小洪等参加。

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中国秉持「亲诚惠容」理念

习近平会上指出，中缅建交76年来，始终风雨同舟、守望相助，树立了国与国平等相待、互利共赢的典范。中国秉持「亲诚惠容」理念，将发展对缅关系置于周边外交重要位置。中国坚持不干涉内政原则，对缅甸的友好政策面向该国全体人民，坚定支持缅甸维护主权和领土完整，支持缅甸新政府统筹发展和安全，找到符合国情、人民拥护的正确发展道路。

习近平强调，中国是缅甸共享边界最长的邻居，是可以信赖的朋友和伙伴。面对变乱交织的国际形势，双方要保持战略清醒和定力，加强团结协作。在经济合作方面，双方要在确保安全前提下，稳步推进重点项目建设，助力缅甸发展经济、改善民生。要持续严打网赌电诈、毒品走私等犯罪活动，维护两国人民利益和安全。中国支持缅甸各方通过和谈推进和平和解，实现缅北长治久安。

新华社引述敏昂莱说，缅甸和中国始终相互帮助、相互支持，感谢中国长期以来为缅甸发展稳定、和平和解提供支持，将坚定恪守一个中国原则。缅甸新政府正全力推进国内和平与发展，期待同中方共建缅中经济走廊，提升贸易投资水平。

他说，缅甸高度重视并将全力保障在缅中资企业及人员安全，同中国密切配合，坚决打击网赌电诈，维护边境安全稳定。

两国签署多项合作文件

会谈后，两国元首共同见证签署交通、民生等领域多项合作文件。习近平在人民大会堂金色大厅为敏昂莱举行欢迎午宴。

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