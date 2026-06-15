伊朗局势︱外交部：希望美伊如期签署第一阶段谅解解备忘录

美国与伊朗达成结束战争的协议后，外交部周一（15日）表示，中国希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录。

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外交部发言人林剑在例行记者会上表示，中国对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。

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林剑说，中国希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中国愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁，继续发挥积极作用。

