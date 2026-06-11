河野洋平逝世︱全国人大委员长赵乐际致唁电 外交部哀悼慰问

日本自民党前总裁、前众议院议长河野洋平周一（8日）去世，享年89岁。中国外交部表达深切的哀悼，向他的亲属表示诚挚慰问。全国人大常委会委员长赵乐际就河野洋平逝世向遗属致唁电。

赵乐际在唁电中表示，河野先生是日本资深政治家，也是中国人民的老朋友，长期致力于中日友好事业。1993年河野先生作为时任日本官房长官就「慰安妇」问题发表「河野谈话」，至今仍在发挥积极影响。希望你们继承河野先生遗志，为推动中日关系重回正常轨道发挥积极作用。

外交部发言人林剑表示，河野先生被视为维护日本和平宪法的旗帜人物，曾表示「明确规定日本放弃战争，不拥有战争力量的日本宪法第九条，既是我们的决心觉悟，也是我们的理想」。他毕生致力于中日友好，曾数十次访华，在弥留之际仍牵挂中日关系，流泪表达了希望实现最后一次对中国的访问。令人惋惜的是，由于病情加重，河野先生的这一愿望未能实现。

「河野先生曾表示，终身难忘中日邦交正常化时的震撼和惊喜。过去的历史不应被淡忘，当年的情怀应当得到传承，作出的承诺应当得到坚守。当前形势下，这些话更具现实意义。」林剑指出。