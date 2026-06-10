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南韩三议员访台 北京严正交涉

大国外交
更新时间：09:33 2026-06-10 HKT
发布时间：09:33 2026-06-10 HKT

大陆加大对外国议员访问台湾的反制力度。台湾的外交部政务次长吴志中前日设宴款待到访的南韩3名国会议员，中国大陆外交部昨日表示，已就此向韩方提出严正交涉，敦促不要向「台独」势力发出错误信号。

吴志中接待的3名南韩议员包括国民力量党的朴洙莹、共同民主党的郭相彦及祖国革新党的金载原。据称他们席间就台韩关系、共同应对地缘政治挑战、政经及文化交流、半导体与AI产业发展等深入交换意见。

大陆外交部发言人林剑昨日表示，一贯坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来。1992年中韩建交时，双方发表联合公报，明确规定南韩承认中华人民共和国为代表中国的唯一合法政府，尊重中方只有一个中国，台湾是中国的一部分的立场。

林剑称，中方已就此事向韩方提出严正交涉，敦促韩方从中韩关系的大局出发，信守承诺，切实恪守一个中国原则，不同台湾开展任何形式的官方往来，不被「台独」分子利用发展。

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