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习近平访北韩︱学者：北韩可借鉴中国经验 务实推进改革开放

大国外交
更新时间：08:44 2026-06-09 HKT
发布时间：08:44 2026-06-09 HKT

国家主席习近平相隔7年，再次访问北韩，与该国领导人金正恩会面。分析认为，实现朝鲜半岛无核化已是国际社会的普遍共识，中国始终反对朝鲜半岛生乱生战，习近平此访北韩有助于推动构建更加有利的周边环境，也为地区和平稳定繁荣作出新贡献。

核威慑屏障不稳固

全球化智库理事长王辉耀对《星岛》表示，北韩依靠拥有核力量与洲际导弹，构建起核威慑屏障，但这一安全模式并不稳固，发展经济、推进改革开放才是更务实的选择。北韩可借鉴中国发展经验、引入相关技术，深化对华经济合作。北韩探索改革开放、聚力经济发展，也契合中国的利益诉求。

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今年是中国「十五五」（第十五个「五年规划」）开局之年；2月，朝鲜劳动党九大召开。中新社引述中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平指出，当前中朝经贸合作和人员往来正加快恢复。在这一关键节点，此访将为推动务实合作提质升级提供战略指引，把政治互信转化为更多具体合作成果。

金正恩胞妹、朝鲜劳动党中央委员会部长金与正日前发表声明，强调「我们核武国家地位不容妥协」。北京一名资深国际问题学者向《星岛》分析，北韩接连对外展现强硬立场，持续强化「拥核国」定位，释放核实力不断壮大的信号，摆明其无意放弃核武，尤其是在伊朗战争之后。当前形势之下，中国在朝核问题上的外交斡旋空间或将受限。                    驻京记者 杨浚源

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