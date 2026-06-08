习近平晤金正恩  强调无论国际形势如何变化  对朝关系「三个不变」

正在北韩进行国事访问的中共中央总书记、国家主席习近平，当地时间6月8日下午在平壤锦绣山迎宾馆同朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩举行会谈。习近平强调，无论国际形势如何变化，中国党和政府高度重视中朝传统友好的坚定立场不会改变，对金正恩领导北韩社会主义事业的坚定支持不会改变，维护中朝双方共同利益的坚定决心不会改变。

习近平指出，时隔7年再次到访平壤，感到十分高兴，也格外亲切。他表示，中朝传统友谊植根于双方共同的理想信念和奋斗目标，有深厚历史积淀、坚实政治基础、牢固情感纽带，世代友好、命运与共、守望相助始终是中朝关系的鲜明特征。

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习近平强调，面对加速演进的世界百年变局，双方要登高望远、继往开来，从两党两国关系发展历程中汲取智慧，在人类历史发展大势中把握机遇，为中朝传统友谊注入新的时代内涵和强劲动力。

习近平就发展中朝关系提出四点意见：

一、坚持以高层交往为引领，夯实政治互信根基。今年是《中朝友好合作互助条约》签订65周年，双方要隆重举办纪念活动。双方要加强外交、执法、军队等交流，落实好重要共识。

二、坚持以为民造福为目标，提升务实合作水平。中方愿同朝方加强发展战略对接，扩大经贸、农业、建筑、科技、医疗卫生等务实合作。要以边境口岸全面复通、民航航班和国际客运列车恢复运营为契机，扩大人员往来。

三、坚持以友谊传承为动力，拉紧民心相通纽带。中方愿同朝方共同维护好、管理好在朝志愿军烈士纪念设施，开展革命传统教育、青少年思想教育。加强教育、文艺、旅游、体育、媒体、青年、地方、友城等交流合作。

四、坚持以公平正义为理念，丰富战略协作内涵。中朝两国应加强战略协调和配合，坚定捍卫各自主权、安全、发展利益，共同维护地区和平与发展。

金正恩：朝中关系是国家最重大战略事业

金正恩表示，习近平时隔7年再次访问朝鲜，是朝鲜人民最尊重的贵宾。他指出，去年9月在北京会晤后，两国关系在各领域活跃发展。朝方将始终不渝地坚持一个中国原则，坚定支持中国维护核心利益的政策和立场。

金正恩强调，巩固和发展新时代朝中友谊是人民的选择、时代的需要，是朝方始终不变的战略选择和坚定不移的战略意志。朝方会一如既往将发展朝中关系作为国家最重大的第一战略事业，为把朝中关系建设成国家关系的典范而竭尽全力。

中共中央政治局常委蔡奇、外交部长王毅等参加会谈。