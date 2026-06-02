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韩正见访华英国外相顾绮慧访华 「中英要携手承担大国责任」

大国外交
更新时间：14:54 2026-06-02 HKT
发布时间：14:54 2026-06-02 HKT

国家副主席韩正在北京会见英国外交大臣顾绮慧。

新华社报道，韩正表示，今年1月，国家主席习近平同英国首相施纪贤一致同意发展中英长期稳定的全面战略伙伴关系，开启两国关系新篇章。中英关系改善发展符合两国人民利益。双方要携手承担大国责任，加强战略沟通，巩固双边关系良好势头，不断挖掘新机遇，孕育新动能，促进人文交流和民心相通。共同践行真正的多边主义，携手推进全球治理体系改革，为世界注入更多稳定性和确定性。

相关新闻：外交部宣布：英国外相顾绮慧周一访华

顾绮慧表示，英中在经贸投资、人工智能、绿色发展、应对气变等领域拥有广泛共同利益和合作潜力。英方愿同中方推进落实两国领导人达成的重要共识，开展建设性对话和合作，共同应对挑战。

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