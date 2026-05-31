中欧研建贸易投资磋商机制 商务部：如欧方推歧视性措施将反制

商务部表示，正与欧盟探讨建立贸易投资磋商机制，以处理贸易摩擦，并将就此展开对话，强调如欧方执意单方面推出新贸易工具并采取歧视性限制，中方将坚决反制，采取有效措施维护自身利益。

商务部新闻发言人，30日在北京回应有关欧盟委员会开展对华关系讨论的提问时表示，中欧是平等和互惠互利的重要经贸伙伴，希望欧方遵守世贸组织规则，坚持自由贸易和公平竞争，坚定反对保护主义和单边主义。

发言人又说，希望欧方与中方相向而行，透过对话协商妥处分歧摩擦，推动中欧经贸关系稳定健康发展，但如果欧方执意单方面推出新贸易工具、并采取歧视性限制，中方将坚决反制，采取有效措施维护自身利益。