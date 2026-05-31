王毅晤卡尼：中加关系转圜是加方正确选择
更新时间：08:49 2026-05-31 HKT
发布时间：08:49 2026-05-31 HKT
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外交部长王毅上周五在渥太华与加拿大总理卡尼会面，是相隔十年再有中国外长访加。王毅强调，中加关系转圜是加方的正确选择，两国拥有巨大合作空间。
加拿大对华出口有望翻倍
卡尼在会面中表示，他年初访华时与中方决定构建中加新型战略伙伴关系。4个月来，中加各层级交往、各领域合作加速重启推进，取得积极成果。加方愿同中方一道，密切高层交往，深化能源、金融、农渔业等领域合作，不断夯实两国关系基础。
王毅表示，卡尼成功访华，中加关系校正航向，重归正轨。他强调，事实已证明，中加关系转圜，符合两国利益，顺应各方期待，是加方的正确选择，又称两国之间不存在根本利害冲突，拥有巨大合作空间。
王毅上周四抵达加拿大，开展为期3天的访问，期间还同加拿大外长阿南德举行会谈。经贸是此次会谈重点，中国是加拿大第二大贸易伙伴。阿南德表示，希望达成「到2030年对华出口增长50%」的目标。王毅称，如果延续两国发展的良好势头和政策稳定，加拿大对华出口有望翻倍，中国市场永远向加拿大敞开。
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