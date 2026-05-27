伊朗局势｜王毅：化解宿怨非一日之功 吁美伊相向而行

中共中央政治局委员、外交部长王毅于5月26日在联合国安理会高级别会议后回应记者提问，就当前伊朗局势僵局阐述中方立场，呼吁当事方坚定停火止战，继续相向而行，尽快让和平重回中东。

王毅提「四个必须」

王毅表示，中国一直在为化解当前冲突而努力，并重申中方的四点主张：地区各国的主权、安全和领土完整必须得到尊重；平民和非军事目标必须得到保护；航道安全及能源基础设施必须得到保障；以及核不扩散体系的规定必须得到履行。

王毅在主持联合国安理会「维护联合国宪章宗旨和原则，加强以联合国为核心的国际体系」高级别会议后现场回答了媒体提问。 美联社

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王毅在主持联合国安理会「维护联合国宪章宗旨和原则，加强以联合国为核心的国际体系」高级别会议后现场回答了媒体提问。 美联社

王毅指出，当前局势的关键是美伊谈判。中方支持巴基斯坦等国的积极斡旋，亦支持美伊各自作出的努力。他形容「冰冻三尺，非一日之寒；化解宿怨，也非一日之功」，但谈判每前进一步，和平就多一分希望；早一天结束冲突，就少一点平民伤亡，呼吁当事方坚定停火止战，继续相向而行。

美伊战争于今年2月28日爆发，目前两国正进行停火谈判。然而有报道指伊朗在霍尔木兹海峡部署军舰，并出动无人机飞近美国舰船，促使美军于5月26日凌晨发动小规模空袭，伊朗伊斯兰革命卫队其后誓言将对任何违反停火协议的行为作出「果断的对等回应」，中东局势仍然一触即发。