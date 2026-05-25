伊朗局势︱巴基斯坦司令晤王毅 指美伊战事协议已接近达成

中共中央政治局委员、外交部长王毅今日（25日）在北京会见来华访问的巴基斯坦国防军司令兼陆军参谋长穆尼尔元帅。穆尼尔在会上透露，目前美伊战事的和平协议已接近达成，巴方将继续全力推动。王毅对巴方所作的努力表示高度赞赏，并重申中方支持和平解决冲突。

巴方：中方可发挥更大作用

据新华社报道，会谈期间，穆尼尔特别介绍了巴基斯坦在斡旋美伊战事方面的最新进展。他明确表示，各方对达成协议已展现积极姿态，协议已接近完成阶段。他强调，巴方愿意继续全力以赴，同时希望中方能进一步发挥国际影响力，为促成最终和平作出贡献。

王毅回应指，巴基斯坦是值得各方信任的合格斡旋方，中方对巴方为维护地区和平所作出的艰辛努力表示赞赏与支持。他形容「和平虽然艰难但终将到来」。

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王毅会见巴基斯坦国防军司令兼陆军参谋长穆尼尔。 中国外交部

两国重申「铁杆友谊」

适逢中巴建交75周年，王毅在致辞中引述「疾风知劲草，烈火见真金」，强调无论国际形势如何变化，中巴友谊始终坚如磐石，是国与国关系的典范。他指出，巴基斯坦军方一直是促进两国合作的重要力量，相信将为构建中巴命运共同体作出新贡献。

穆尼尔则表示，巴方对「铁杆友谊」深感自豪，并坚定支持及积极参与习近平主席提出的「一带一路」等全球倡议。他承诺巴军方将继续全力推动中巴经济走廊建设，深化两国战略协作。

此次会面除了巩固中巴传统战略伙伴关系外，穆尼尔带来的关于美伊局势的正面消息，亦引发国际社会对中东及南亚地区局势缓和的高度关注。