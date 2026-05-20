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普京访华‧拆局︱德国智库学者：美俄不同程度上 都需要中国

大国外交
更新时间：08:57 2026-05-20 HKT
发布时间：08:57 2026-05-20 HKT

继法、英、美领袖相继访华后，俄罗斯总统普京昨也到访，是半年内第4个联合国安理会常任理事国领袖访问中国。德国智库中国研究学者宋高祖表示，当前的地缘政治格局，让中国处在相对有利的位置，美俄在不同程度上都需要中国。 德国之声引述的宋高祖（Claus Soong）分析，由于中国处在相对有利位置，意味着中国目前不须在美国和俄罗斯之间作出明确选择，也不必急于与俄罗斯和西方之间的紧张关系作切割。

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宋高祖认为，特朗普受到习近平的高规格接待，并看似轻松地离开北京后，普京此行便可能带有一层试探意味，也就是需要确认美中关系的任何改善，不会牺牲俄罗斯的利益。

他分析，对北京而言，中俄关系虽然仍是战略重点，但不意味着两国关系对等。如今，俄罗斯对中国的依赖，远大于中国对俄罗斯的依赖。宋高祖表示，另一项值得注意的是，如果俄罗斯想结束乌克兰战争，哪一国会是它可信赖的调解国。

 

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