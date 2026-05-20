普京乘专机离开北京 结束两日访华行程

今日（20日）晚上，俄罗斯总统普京结束对中国的国事访问，乘专机离开北京。今次是普京第25次到访中国。



今日上午，习近平在北京人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎普京访华。随后，与普京举行会谈。

同日下午，习近平与普京共同出席合作文件签字仪式，加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明，以及共同会见记者。据新华社，双方发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于倡导世界多极化和新型国际关系的联合声明》，并达成了其他领域20项合作文件。

普京出发前发表视频讲话表示，俄罗斯希望俄中两国人民关系更加紧密、彼此更加理解。普京强调：「我相信，我们将共同继续尽一切努力深化俄中伙伴关系和睦邻友好，推动两国蓬勃发展、造福两国人民，维护全球安全与稳定。」

访问期间，俄中两国元首将就双边关系发展、各领域合作以及共同关心的国际地区问题深入交换意见。

普京第25次访华

俄罗斯总统普京乘坐专机抵达北京，正式展开访华行程。央视截图

俄罗斯总统普京乘坐专机抵达北京，正式展开访华行程。央视截图

普京访华团成员涵盖能源、工业、交通、金融等多个领域。今日俄罗斯RT



目前，俄罗斯方面已公布此次陪同访华的代表团名单。代表团成员涵盖能源、工业、交通、金融等多个领域，包括多位俄罗斯副总理、部长以及大型企业负责人。

美国总统特朗普刚结束访华行程，普京即赴华访问，外界关注今次中俄元首的见面，会否达成更多协议，以及两国未来关系发展。