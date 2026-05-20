普京访华｜习近平与普京会谈 商中东局势坚持谈判尤为重要

应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于5月19日至20日对中国进行国事访问。5月20日上午，习近平在北京人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎普京访华。随后，与普京举行会谈。

《中俄睦邻友好合作条约》继续延期

据新华社报道，习近平指出，今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年和《中俄睦邻友好合作条约》签署25周年。中俄关系之所以一步一个脚印走到今天这个高度，就是因为我们能够以「千磨万击还坚劲」的毅力不断深化政治互信和战略协作，能够以「更上一层楼」的精神拓展各领域合作，能够以「乱云飞渡仍从容」的勇气捍卫国际公道正义、推动构建人类命运共同体。当前，国际形势变乱交织，单边霸权逆流横行，但求和平、谋发展、促合作仍是民心所向、大势所趋。作为联合国安理会常任理事国和世界重要大国，中俄两国要著眼战略长远，以更高质量的全面战略协作助力各自国家发展振兴，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

习近平指出，25年前，中俄两国签署睦邻友好合作条约，以法律形式确立了长期睦邻友好、全面战略协作的制度基础，中俄关系从此实现跨越式发展。当前国际格局发生很大变化，世界面临倒退回丛林法则的危险。在此背景下，《中俄睦邻友好合作条约》的先进性、科学性和现实价值愈加凸显。中方支持《中俄睦邻友好合作条约》继续延期，将同俄方一道恪守条约精神，坚定推进中俄「背靠背」战略协作。

相关新闻：普京访华︱聚焦能源今晤习近平料签40文件 将发表「多极世界」宣言

习近平谈中东局势：坚持谈判尤为重要

习近平指出，中东海湾地区局势正处于战和转换的关键节点。全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要。战事尽早平息有助于减少对能源供应稳定、产业链供应链畅通和国际贸易秩序的干扰。我提出维护和促进中东和平稳定的四点主张，就是希望进一步凝聚国际社会共识，为缓局降温、止战促和作出贡献。

相关新闻：普京访华‧拆局︱德国智库学者：美俄不同程度上 都需要中国

普京对中国展开为期2天的国事访问。普京于周二（19日）晚抵达北京首都国际机场，中方在机场举行欢迎仪式，中共中央政治局委员、外长王毅到场迎接。

中国国家主席习近平周三（20日）在人民大会堂为普京举行欢迎仪式，两国元首之后举行小范围会谈，讨论两国双边关系中最重要和最敏感的问题，之后再举行扩大形式会谈。普京访华行程最后一个项目是与习近平茶叙，每方只限邀请4人参与，将会集中讨论国际议程中的热点问题。

中国外交部早前表示，今次已是普京第25次访华，两国元首会就双边关系各领域合作，以及共同关心的国际地区问题交换意见。

预计普京今日行程：