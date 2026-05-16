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英外相顾绮慧拟6月初访华 晤王毅后到深圳参观企业

大国外交
更新时间：09:33 2026-05-16 HKT
发布时间：09:33 2026-05-16 HKT

路透社引述消息人士指，英国外相顾绮慧（Yvette Cooper）将在6月2日至3日访华，与中国外长王毅会谈，其后到深圳参观企业。中国外交部昨日未证实消息，称中英同为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，中方愿同英方保持密切交往和对话。

在英国首相施纪贤今年1月访华后，中英关系有所升温，双方官员正寻求今年举行更多高级别金融与经贸对话。据报，英国政府希望吸引来自中国的新投资，而中国则希望英方扩大市场准入，以缓解国内需求疲弱带来的压力。

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不过报道引述两名英国官员称，英方今年3月基于安全考量，禁止中国风电企业明阳智能参与英国海上风电项目，此举引发北京不满。其中一名官员称，英国已提前向中国通报相关决定，以避免影响顾绮慧访华行程。

此外，中英双方官员正密切关注英国高等法院对中国驻伦敦新使馆项目审批的司法复核结果，预计相关裁决将在6月或7月出炉。知情人士称，若项目再次受阻，北京方面可能采取反制措施。 

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