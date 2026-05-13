王毅与巴基斯坦副总理通电话 冀巴方加大斡旋解决霍尔木兹问题

中共中央政治局委员、外交部长王毅12日晚同巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话。

达尔介绍了巴方斡旋伊朗与美国接谈近期情况，感谢中方支持巴方促谈努力，期待同中方加强协调配合，共同为维护区域和平稳定发挥积极作用。

王毅重申中方原则立场，赞赏巴方促成美伊谈判并延长临时停火，希望巴方保持信心、加大斡旋，为妥善解决霍尔木兹海峡开放问题、早日恢复地区和平做出贡献，这也是国际社会的普遍愿望。中方将继续支持巴方的调解并为此做出自己的努力。

王毅表示，再过几天中巴两国将迎来建交75周年纪念日，双方要共同办好纪念活动，密切高层交往，加强战略沟通，巩固铁杆友谊，推进务实合作，更好维护彼此核心利益和中巴共同利益，推动中巴全天候战略合作伙伴关系迈上新台阶。面对变乱交织的世界，双方应在联合国等多边平台发出中巴正义声音，共同捍卫多边主义。

达尔表示，巴方愿以两国建交75周年为契机，同中方深化全方位合作，密切多边协作，推动巴中全天候战略合作伙伴关系取得新发展。