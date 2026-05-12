Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普访华｜何立峰抵韩与美财长举行经贸磋商 展开前期沟通

大国外交
更新时间：18:30 2026-05-12 HKT
发布时间：18:30 2026-05-12 HKT

在美国总统特朗普即将对华展开国事访问前夕，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰今日（12日）已飞抵韩国，准备于明日（13日）与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）举行经贸磋商，为即将登场的「习特会」打头阵。

据《路透社》驻南韩仁川国际机场记者现场报道，何立峰今日已顺利飞抵当地，并落实于明日与贝森特在首尔会面。而贝森特早前亦在社交媒体透露其亚洲行程，他于昨日（11日）启程，今日先在东京会见日本首相高市早苗，明日随即转抵首尔与何立峰展开一系列会谈。

中国商务部较早前已证实有关行程。商务部发言人指出，经中美双方商定，何立峰于12日至13日率团赴韩与美方代表举行经贸磋商。双方将以两国元首早前在釜山会晤及历次通话的重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题进行深入探讨与交流。

外界普遍认为，此次中美元首财金幕僚的会谈，是为两国元首的重头戏铺路。中国外交部昨日（11日）确认，美国总统特朗普将于明日（13日）晚上抵达北京，对中国展开为期三天的国事访问。白宫方面亦公布了行程细节，备受全球瞩目的「习特会」落实于本周四（14日）正式登场，预料双方将聚焦探讨双边经贸、台湾问题及伊朗局势等核心地缘政治议题。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为乐风集团创办人周佩贤
01:53
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为「楚撚记 」老板、乐风集团创办人周佩贤
突发
13小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
18小时前
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
01:53
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
12小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
16小时前
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感。
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感
影视圈
16小时前
黄淑蔓八级声乐底牌曝光 公开16岁时穿校服自弹自唱旧片获疯传 网民跪求不要Del。
黄淑蔓八级声乐底牌曝光 公开16岁时穿校服自弹自唱旧片获疯传 网民跪求不要Del
影视圈
14小时前
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
时尚购物
21小时前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
23小时前
家长注意｜深圳6岁童食「生菜包烤肉」惹祸 满身瘀青险当血癌
家长注意｜深圳6岁童食「生菜包烤肉」惹祸 满身瘀青险当血癌
即时中国
5小时前