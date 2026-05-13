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特朗普访华｜何立峰与美财长在韩举行经贸磋商 展开前期沟通

大国外交
更新时间：14:25 2026-05-13 HKT
发布时间：14:25 2026-05-13 HKT

当地时间5月13日中午12时左右，中美两国经贸团队在南韩首尔仁川国际机场开始举行中美经贸磋商。

据央视新闻报道，中国副总理何立峰与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）率团，分别于周二（12日）和周三抵达韩国，在分别会见韩国总统李在明后，双方展开经贸磋商。

此前报道，在美国总统特朗普即将对华展开国事访问前夕，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰周二（12日）已飞抵韩国，准备于周三（13日）与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）举行经贸磋商，为即将登场的「习特会」打头阵。

据《路透社》驻南韩仁川国际机场记者现场报道，何立峰昨日已顺利飞抵当地，并落实于明日与贝森特在首尔会面。而贝森特早前亦在社交媒体透露其亚洲行程，他于11日启程，昨日先在东京会见日本首相高市早苗，13日随即转抵首尔与何立峰展开一系列会谈。

中国商务部较早前已证实有关行程。商务部发言人指出，经中美双方商定，何立峰于12日至13日率团赴韩与美方代表举行经贸磋商。双方将以两国元首早前在釜山会晤及历次通话的重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题进行深入探讨与交流。

外界普遍认为，此次中美元首财金幕僚的会谈，是为两国元首的重头戏铺路。中国外交部昨日（11日）确认，美国总统特朗普将于明日（13日）晚上抵达北京，对中国展开为期三天的国事访问。白宫方面亦公布了行程细节，备受全球瞩目的「习特会」落实于本周四（14日）正式登场，预料双方将聚焦探讨双边经贸、台湾问题及伊朗局势等核心地缘政治议题。

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