中日关系｜日相台湾有事论后 有望首见日本阁员访华

中日关系自去年日本首相高市早苗发表「台湾有事」言论后陷入低谷，双方阁员级别对话全面停滞。惟僵局有望迎来突破，日本儿童政策担当大臣黄川田仁志周二（12日）透露，正协调本月中旬前往中国上海，出席亚太经济合作组织（APEC）的阁员会议。若行程顺利敲定，他将成为自「台湾有事」风波后，首位访华的日本内阁成员。

拟出席「女性与经济论坛」

综合日本放送协会（NHK）及共同社报道，中国将于今年11月在深圳主办APEC峰会，并计划由本月15日起率先于上海召开「女性与经济论坛」，作为本年度首场APEC阁员级会议。由于黄川田仁志的职权范围涵盖推动男女共同参与的相关政策，他今日在内阁会议后的记者会上表明，若客观环境允许，目前正积极协调出席该论坛。

黄川田仁志强调，若能顺利与会，将向APEC成员国的代表直接阐述日本在推动女性活跃方面的政策，并期望与各国及地区分享及探讨不同课题。他形容，这场会议将是「能深入讨论且极具意义的机会」。

日本首相高市早苗去年发表「台湾有事」的言论，令中日两国关系紧张，且迅速蔓延至旅游业。 路透社

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阁员对话停摆至今

中日外交关系近月跌入冰点，导火线源于日相高市早苗去年在众议院接受质询时的言论。她当时指出，若发生「台湾有事」（即台湾出现紧急事态）并伴随对方使用武力的情况，有可能构成日本行使集体自卫权的「存亡危机事态」。北京当局随即提出强烈抗议。两国关系随之急速恶化，双方的官方高层及阁员级别对话亦告中断。

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经贸交流受挫

在政治交流受阻的同时，两国商界交流亦无可避免受到波及。原定今年1月由日中经济协会、日本经济团体连合会（经团连）及日本商工会议所组成的联合大型访华团，亦因北京不满高市早苗的言论而被迫押后，目前出发时间依然未有眉目。

不过，日中经济协会透露，商界仍期望透过派遣小型考察团以维持双边联系。据悉，该协会近日已组织一个约30人的小型代表团，成员涵盖制造商及贸易商等企业代表，并已于昨日（11日）起展开为期五天的访华行程，计划实地考察上海及杭州两地的机械人研发与应用现况，试图在冰封的双边关系中保持经贸温度。

