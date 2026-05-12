特朗普访华︱新华社：元首外交提供重要战略保障 特朗普：非常期待中国之行

美国总统特朗普，应国家主席习近平邀请，周三抵达北京展开国事访问。新华社发表文章指，元首外交为中美关系的改善及发展，提供了重要战略保障。特朗普则在社群平台发文，指非常期待即将开启的中国之行，并称中国是一个令人惊叹的国家。

以自身及世界利益处理对美关系

新华社周一发表文章，指元首外交始终是中美关系的定盘星，发挥著不可替代的战略引领作用，为中美关系的改善和发展，提供了重要战略保障。



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文章同时指出，中美元首去年釜山会晤后，中美关系总体稳定向好，在当前变乱交织的国际形势下，尤其需要一个稳定的中美关系为世界注入宝贵的稳定性。文章又说，无论国际风云如何变幻，中国坚持从自身与世界的整体和长远利益出发，看待和处理对美关系，指这符合两国人民和国际社会人心所向。

国际关注「习特会」的成果。路透社

新华社就特朗普访华，发表题为「引领中美关系这艘大船穿越风浪、平稳前行」的文章，指回望中美关系经历跌宕起伏、实现总体稳定的过程，元首外交始终是中美关系的定盘星，发挥著不可替代的战略引领作用，为中美关系的改善和发展，提供重要战略保障。



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文章指，中美两国元首分别在去年1月、6月及9月三次通电话，为两国关系朝著正确方向发展，作出重要指引。去年10月在韩国釜山，习近平与特朗普相隔6年再度会面，亦是两国元首自美国新政府就职以来首次面对面互动。釜山会晤之后，中美关系总体稳定向好，受到两国和国际社会普遍欢迎。去年11月和今年2月，两国元首又两度通话，持续为中美关系发展把舵领航。

文章又指今年中美两国各自都有不少重要议程，中国「十五五」开局起步，美国将迎来建国250周年。作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美「合则两利、斗则俱伤」是经过实践反复验证的常识，在当前变乱交织的国际形势下，尤其需要一个稳定的中美关系为世界注入宝贵的稳定性。

国际关注「习特会」的成果。AP

对台售武成议题

特朗普周一（11日）向记者表示，会在访华期间与习近平讨论多个议题，包括未来对台售武，更表明会讨论黎智英案。



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特朗普：「我会与习近平主席讨论这个议题(对台售武)，习主席希望我们不这样做，我会讨论这个议题，这是我要讨论的议题之一。」

特朗普表示，不认为台海会在自己总统任期内爆发冲突，「我不认为(冲突)会发生，我想一切会很好，我与习近平主席关系良好，我不想看到出现这个情况。」

特朗普周一会见传媒时表示，之前已曾对中国提出过黎智英的问题，今次会再提出。他又以FBI前局长科米（James Comey）与黎智英比较。

特朗普称：「黎智英的确惹出很多麻烦，我不知道，正如你问我『若科米被判囚，你会释放他吗』，我觉得很难回答。」

特朗普同日又在社交平台发文，说非常期待访问中国，又形容中国是个令人惊叹的国家。

外交部回应

对于特朗普访华期间是否会讨论台湾和香港有关问题。5月12日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就访华期间是否会讨论台湾问题和香港有关问题提问。

郭嘉昆表示，特朗普总统访华期间，两国元首将就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。中方反对美国向中国台湾地区出售武器的立场是一贯的明确的。

关于黎智英案，中方此前已经多次阐明立场。

