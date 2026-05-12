习特会•前瞻 | 北京学者：经贸或有实质进展 寻求为伊朗局势降温

中美元首会晤即将登场，双方将就贸易、伊朗战事等分歧议题展开讨论。多位北京学者向《星岛》分析，此次会晤重在定调关系、稳预期、控风险，经贸合作仍最有希望取得实质进展，双方有望在重启双边沟通机制、暂缓关税升级、商品采购与市场准入、产业链稳定等方面达成阶段性共识；AI领域亦可能搭建风险管控框架，但短期内难以实现真正的规则共治。伊朗议题上，中美均不希望霍尔木兹海峡航运中断，管控分歧的关键是把伊朗问题从「大国对抗叙事」中尽量剥离，转向危机降温、能源通道安全和多边外交。

中美互有现实诉求

中国社科院政治学研究所研究员房宁指出，特朗普此次访华对中美双方均意义重大。在当前复杂的国际形势下，中美互有现实诉求。美国已进入中期选举周期，特朗普政府迫切希望同中国达成大额贸易合作订单。目前伊朗战争尚未平息，美方期待中国能对停战促和发挥积极作用。中方对美也有许多期待，其中尽快恢复波斯湾的平静、畅通中东石油出口通道，对中国乃至全球经济稳定都至关重要。

霍尔木兹海峡。美联社

清华大学战略与安全研究中心副研究员、中华美国学会理事孙成昊亦认为，特朗普政府虽对华立场强硬，但关税壁垒与供应链重构，已让美国企业、农户和消费者承担不小成本。中美若能搭建阶段性稳定框架，有利于特朗普政府稳住国内经济与政治预期。对中国而言，也能为高质量发展、科技自立自强，维系海外市场、跨境投资与全球供应链稳定。

促美停加码施压免破坏现况

他分析，本次会晤经贸议题大概率聚焦三方面：一是延续并制度化中美经贸磋商机制，防止关税、出口管制、投资审查等举措持续扩散；二是针对美方301调查、供应链规则、科技与金融限制等做法，中方或敦促美方停止加码破坏现有稳定格局；三是双方可拓展农产品、能源、金融、企业往来等务实合作。

DeepSeek据报使用华为晶片训练较小型AI模型

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孙成昊并认为，中美在AI领域均有建立风险管控机制的现实需求，但美国仍将高端AI晶片、算力、大模型及人才流动视作对华战略竞争核心，即便开启AI对话，美方也大概率维持现有出口管制与技术限制政策。

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他指出，AI竞争有别于传统产业博弈，深刻关乎核安全、生物安全、网络安全、舆情治理及军事危机稳定。高端AI技术扩散易引发跨国性风险，因此中美可先从低敏感、高风险领域切入，例如AI军事误用、AI与核指挥控制系统的边界、模型失控风险评估等。

料美国对台政策不变

伊朗核问题已成为中美之间新的博弈点，孙成昊认为，分歧在于美国更强调制裁、军事威慑和对伊朗核能力的强硬限制；中国则更强调停火降温、政治解决、维护国际法和反对单边制裁。但双方都不希望霍尔木兹海峡长期关闭，美国需要稳定全球市场和盟友能源安全，中国则高度依赖中东能源进口。因此，管控分歧的关键，是把伊朗问题尽量剥离「大国对抗叙事」。

美以空袭伊朗，炸毁德黑兰一间大学一座建筑物。新华社

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台湾问题关乎中方核心利益。房宁认为，中方期待特朗普政府在涉台议题上展现更明确的立场。但台湾议题高度敏感复杂，对美国而言并非行政当局单方面可以定调，国会参众两院在相关事务上亦拥有重要话语权与影响力。彭博社日前引述美国官员表示，美国对台的政策预计不会发生变化。

驻京记者 杨浚源