日本拟恢复「大将」「大佐」 外交部质问：重温军国主义旧梦？

今日（30日）中国外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问，据报日本已敲定修改自卫队官阶名称的方案，并计划于年内向国会提交相关修订草案。新的更名方案将恢复二战结束前日本军队的「大将」、「大佐」等称谓。发言人对此有何评论？

批对受害国人民伤口撒盐

林剑表示，二战结束后，日本作为战败国，军队被解散，军事机构被撤销。1954年日本自卫队成立时废弃了旧军队中的称谓，采用数字序列衔级名称等新制度。日本国内普遍认为，自卫队采用去军事化的衔级名称，意在切断与旧军队的历史联系，体现和平宪法的精神。可以看出衔级名称对日本而言并非技术问题。

中国外交部质疑日本拟恢复「大将」、「大佐」称号，是重温军国主义旧梦。



然而近年来，日本的安保政策不断朝著进攻性、扩张性、危险性的方向转变，早已戳破「和平国家」的自我标榜。如今日方又谋求恢复二战时的军衔称谓，并且堂而皇之地以「荣誉感」为由，这是在制度与认知层面搞突破，也是在受害国人民的伤口上撒盐。

「我们不禁要问日方是否仍沉迷于重温军国主义旧梦？所谓的『荣誉感』究竟又指的是甚么？」林剑说。

林剑重申，日本「新型军国主义」成势为患，已对世界的和平稳定构成现实威胁，包括中国人民在内的国际社会正义力量都应当对此高度警惕，坚决维护二战胜利成果，绝不让历史悲剧再度上演。