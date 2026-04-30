王毅同澳洲外长战略对话 黄英贤：澳方不支持「台独」

中国外交部长王毅昨日（29日）在北京同澳洲外长黄英贤举行第八轮中澳外交与战略对话。王毅深入阐述中方在台湾问题上的立场，黄英贤表示，澳方坚持一个中国政策，不支持「台独」，希望台湾问题得到和平解决。

会谈上，王毅表示，国家主席习近平去年同澳洲总理阿尔巴尼斯进行战略沟通，为两国关系注入新的动力。中方愿同澳方一道落实好两国领导人重要共识，保持高层交往，加强沟通协调，深化互利合作，巩固两国关系向好势头。

王毅同澳洲外长黄英贤举行战略对话。 中国外交部

他也提到，中国同太平洋岛国的友好合作不针对第三方，澳方应客观理性看待。作为亚太经合组织轮值主席，中方愿同包括澳方在内的各方加强合作，激活和振兴亚太共同体进程。中澳应共同维护全球自由贸易体系和产供链稳定畅通，为热点问题的政治解决发挥建设性作用。

王毅同澳洲外长黄英贤举行战略对话。 中国外交部

王毅亦深入阐述了中方在台湾问题上的立场。黄英贤表示，澳方坚持一个中国政策，不支持「台独」，希望台湾问题得到和平解决。黄英贤称，澳中经济高度互补，密切经贸等各领域合作符合双方共同利益；澳方积极支持中国主办亚太经合组织领导人非正式会议（APEC），不排斥任何国家为岛国发展开展合作，愿同中方共同维护国际规则、确保能源安全。