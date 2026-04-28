澳洲外长黄英贤今起访华 与王毅战略对话

澳洲外交部长黄英贤今日起开启三天访华行程，期间将与中国外长王毅开展外交与战略对话，并商讨确保能源安全，协调燃料供应等议题。

商讨能源安全协调燃料供应

中国外交部发言人林剑昨天介绍，黄英贤访华期间，王毅将同她共同主持第八轮中澳外交与战略对话，就中澳关系及双方共同关心的国际、地区问题深入交换意见。

林剑指出，中方期待通过此访推进落实两国领导人达成的重要共识，增进政治互信，深化互利合作，推动中澳关系稳定、健康、可持续发展，更好造福两国人民。

澳洲外交部前日宣布，黄英贤本周将出访日本、中国及南韩，针对中东冲突引发的能源供应中断问题展开会谈。

黄英贤希望此行能稳固澳洲，作为可靠能源合作伙伴的优先地位。澳洲高度依赖精炼燃料进口，自美以伊战事爆发以来，饱受燃料短缺困扰。

黄英贤还强调，澳洲政府致力与中国建立稳定及具建设性的双边关系，这符合两国共同利益，澳中是全面战略伙伴紧密的贸易关系，支撑两国供应链、投资及民生，直接对话有助两国深化合作，管控分歧。