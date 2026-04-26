王毅晤缅甸新总统 敏昂莱承诺：加大打击网骗电诈

据新华社报导，中共中央政治局委员兼外交部长王毅，25日在缅甸首都内比都，会见了缅甸新任总统敏昂莱。敏昂莱在会上承诺，将会加大力度打击在其境内猖獗的网络赌博及电信诈骗活动，并切实保护中方人员及项目安全。

敏昂莱：坚定恪守一中原则

王毅首先转达了国家主席习近平对敏昂莱的祝贺及亲切问候。敏昂莱对此表示衷心感谢，并请王毅转达他对习主席的良好祝愿。

敏昂莱在会谈中强调，缅方始终视缅中关系为最重要的双边关系，将坚定不移恪守「一个中国」原则，并高度赞赏及积极支持中方提出的全球倡议。他表示，缅甸新政府期待与中方加强高层交往，推进「缅中经济走廊」建设，并在能源、经贸、基建等领域深化合作。

在安全问题上，敏昂莱明确承诺，绝不允许在缅甸境内发生任何有损中国利益的行为，并将继续加大力度，打击网络赌博及电信诈骗等跨境犯罪活动。

缅甸总统敏昂莱会见王毅。

缅甸总统敏昂莱会见王毅。

王毅：中方「三个坚定支持」不变

王毅在会上重申，中国对缅甸的政策是一以贯之的，可以概括为「三个坚定支持」，即：坚定支持缅甸走符合本国国情的发展道路；坚定支持缅甸维护国家主权、安全和领土完整；以及坚定支持缅甸实现国家和平与民族和解。

王毅表示，中方愿同缅方合作，坚决并彻底铲除网赌电诈此一「毒瘤」。同时，中方将继续在多边国际平台为缅甸发声，支持缅甸参与更多的对话合作机制。

访问期间，王毅亦同缅甸外长丁貌瑞举行会谈，并共同见证了中方援助缅甸活动板房的交接，以及两国航天部门合作谅解备忘录的交换。