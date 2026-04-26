Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王毅晤缅甸新总统 敏昂莱承诺：加大打击网骗电诈

大国外交
更新时间：22:45 2026-04-26 HKT
发布时间：22:45 2026-04-26 HKT

据新华社报导，中共中央政治局委员兼外交部长王毅，25日在缅甸首都内比都，会见了缅甸新任总统敏昂莱。敏昂莱在会上承诺，将会加大力度打击在其境内猖獗的网络赌博及电信诈骗活动，并切实保护中方人员及项目安全。

敏昂莱：坚定恪守一中原则

王毅首先转达了国家主席习近平对敏昂莱的祝贺及亲切问候。敏昂莱对此表示衷心感谢，并请王毅转达他对习主席的良好祝愿。

敏昂莱在会谈中强调，缅方始终视缅中关系为最重要的双边关系，将坚定不移恪守「一个中国」原则，并高度赞赏及积极支持中方提出的全球倡议。他表示，缅甸新政府期待与中方加强高层交往，推进「缅中经济走廊」建设，并在能源、经贸、基建等领域深化合作。

在安全问题上，敏昂莱明确承诺，绝不允许在缅甸境内发生任何有损中国利益的行为，并将继续加大力度，打击网络赌博及电信诈骗等跨境犯罪活动。

缅甸总统敏昂莱会见王毅。
缅甸总统敏昂莱会见王毅。
缅甸总统敏昂莱会见王毅。
缅甸总统敏昂莱会见王毅。

王毅：中方「三个坚定支持」不变

王毅在会上重申，中国对缅甸的政策是一以贯之的，可以概括为「三个坚定支持」，即：坚定支持缅甸走符合本国国情的发展道路；坚定支持缅甸维护国家主权、安全和领土完整；以及坚定支持缅甸实现国家和平与民族和解。

王毅表示，中方愿同缅方合作，坚决并彻底铲除网赌电诈此一「毒瘤」。同时，中方将继续在多边国际平台为缅甸发声，支持缅甸参与更多的对话合作机制。

访问期间，王毅亦同缅甸外长丁貌瑞举行会谈，并共同见证了中方援助缅甸活动板房的交接，以及两国航天部门合作谅解备忘录的交换。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
14小时前
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
股市
10小时前
00:56
天文台︱周二、三落大雨？东北季候风再临 本周后期再度降温至20°C 5.1后始回暖
社会
9小时前
将军澳连锁店大学生员工写字被上司寸 经理改正变「神级错字」 网民耻笑：五十步笑百步｜Juicy叮
将军澳连锁店大学生员工写字被上司寸 经理改正变「神级错字」 网民耻笑：五十步笑百步｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
13小时前
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
2026-04-25 15:37 HKT
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出藏4大疑点 广华医院吁：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出藏4大疑点 广华医院吁：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
时事热话
4小时前
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
旅游
2026-04-25 15:59 HKT
港人热议屯门区最方便巴士站 点名赞这个站「几乎咩路线都有晒！」 网民：你当屯门转车站系咩？
港人热议屯门区最方便巴士站 点名赞这个站「几乎咩路线都有晒！」 网民：你当屯门转车站系咩？
生活百科
12小时前