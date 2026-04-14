习近平晤桑切斯 赞西班牙有原则讲道义 共同捍卫多边主义

14日上午，国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的西班牙首相桑切斯。

习近平指出，当今世界乱像丛生，面临公理和强权的较量。如何对待国际法和国际秩序，反映的是一国的世界观、秩序观、价值观和责任观。中国和西班牙都是有原则、讲道义的国家，应该加强沟通、巩固互信、紧密合作，反对世界倒退回丛林法则，共同捍卫真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。

习近平与到访的西班牙首相桑切斯会谈。新华社

桑切斯表示，我4年来4次访华，表明双方对西中关系的高度重视。中国企业在西投资合作有力促进了西经济发展。西班牙坚定恪守一个中国原则，高度重视中国的大国地位，坚定致力于发展具有战略定力的西中伙伴关系，希望加强贸易、投资、新能源等领域合作，促进人文交流。

桑切斯表示，面对复杂严峻的国际形势和频发多发的冲突争端，只有坚持多边主义、推动构建多极世界才能为人类带来持久和平。西班牙积极支持习近平主席提出的四大全球倡议，愿同中方密切沟通协作，共同应对国际地缘政治、贸易保护主义、气候变化等方面挑战，维护国际法和多边主义。西班牙反对「新冷战」，反对「脱钩断链」，支持欧洲和中国增进沟通理解、加强合作。