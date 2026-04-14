中东局势︱习近平提四大主张 「国际法治不能合则用、不合则弃」
更新时间：14:06 2026-04-14 HKT
发布时间：14:06 2026-04-14 HKT
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中东局势紧张。新华社报道，国家主席习近平周二（14日）在北京人民大会堂会见来华访问的阿联酋阿布扎比王储哈立德。双方围绕当前中东和海湾地区形势交换了意见。习近平在会面期间就维护和促进中东和平稳定提出4点主张：
一是坚持和平共处原则。中东海湾国家唇齿相依，是搬不走的邻居。要支持中东海湾国家改善关系，推动构建共同、综合、合作、可持续的中东和海湾地区安全架构，筑牢和平共处的根基；
二是坚持国家主权原则。主权是各国特别是广大发展中国家安身立命的依托，不容侵犯。中东海湾国家主权、安全和领土完整应当得到切实尊重，各国人员、设施、机构安全应当得到切实维护；
三是坚持国际法治原则。维护国际法治权威，不能「合则用、不合则弃」，不能让世界倒回丛林法则。要坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则；
四是坚持统筹发展和安全。安全是发展的前提，发展是安全的保障。各方都应该为中东海湾国家发展营造良好环境、注入正能量。中方愿同中东海湾国家分享中国式现代化机遇，厚植地区发展和安全土壤。
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