中东局势︱习近平提四大主张 「国际法治不能合则用、不合则弃」

中东局势紧张。新华社报道，国家主席习近平周二（14日）在北京人民大会堂会见来华访问的阿联酋阿布扎比王储哈立德。双方围绕当前中东和海湾地区形势交换了意见。习近平在会面期间就维护和促进中东和平稳定提出4点主张：



一是坚持和平共处原则。中东海湾国家唇齿相依，是搬不走的邻居。要支持中东海湾国家改善关系，推动构建共同、综合、合作、可持续的中东和海湾地区安全架构，筑牢和平共处的根基；

国家主席习近平在北京会见来华进行访问的阿联酋阿布扎比王储哈立德。中新社

二是坚持国家主权原则。主权是各国特别是广大发展中国家安身立命的依托，不容侵犯。中东海湾国家主权、安全和领土完整应当得到切实尊重，各国人员、设施、机构安全应当得到切实维护；



三是坚持国际法治原则。维护国际法治权威，不能「合则用、不合则弃」，不能让世界倒回丛林法则。要坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则；



四是坚持统筹发展和安全。安全是发展的前提，发展是安全的保障。各方都应该为中东海湾国家发展营造良好环境、注入正能量。中方愿同中东海湾国家分享中国式现代化机遇，厚植地区发展和安全土壤。