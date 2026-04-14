王毅：当务之急避免冲突重燃 巴方称美伊谈判或短期内重启

中共中央政治局委员兼外长王毅周一（13日）与达尔通电话，就中东局势及美国与伊朗接触进展交换意见。达尔全面介绍巴方斡旋美伊接谈的情况，愿同中方密切沟通协作，共同为实现地区和平发挥积极作用。

王毅重申中方原则立场，赞赏巴方促成美伊临时停火并主办伊斯兰堡会谈，发挥了公正平衡的斡旋作用。王毅表示，目前停火局面十分脆弱，地区局势处于关键转折阶段。当务之急是全力避免战端重启，保持来之不易停火动能。国际社会应继续加大劝和促谈努力，旗帜鲜明反对任何破坏停火、升级对抗的行径。

王毅称，中国和巴基斯坦关于恢复海湾和中东地区和平稳定的五点倡议，体现了国际社会促进和共识，仍可成为解决问题的努力方向。中方乐见巴方发挥更大作用，愿同包括巴方在内国际社会一道，继续为早日恢复中东地区和平稳定作出积极贡献。

另一方面，巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美伊新一轮谈判预计将于短期内重启，形容目前进展正面，未见负面讯号，对双方未来接触前景感乐观。巴基斯坦总理谢里夫亦指，美伊停火协议仍然有效，巴方将继续致力排除障碍，推动中东地区实现持久和平。