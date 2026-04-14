Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王毅：当务之急避免冲突重燃 巴方称美伊谈判或短期内重启

大国外交
更新时间：01:02 2026-04-14 HKT
发布时间：01:02 2026-04-14 HKT

中共中央政治局委员兼外长王毅周一（13日）与达尔通电话，就中东局势及美国与伊朗接触进展交换意见。达尔全面介绍巴方斡旋美伊接谈的情况，愿同中方密切沟通协作，共同为实现地区和平发挥积极作用。

王毅重申中方原则立场，赞赏巴方促成美伊临时停火并主办伊斯兰堡会谈，发挥了公正平衡的斡旋作用。王毅表示，目前停火局面十分脆弱，地区局势处于关键转折阶段。当务之急是全力避免战端重启，保持来之不易停火动能。国际社会应继续加大劝和促谈努力，旗帜鲜明反对任何破坏停火、升级对抗的行径。

王毅称，中国和巴基斯坦关于恢复海湾和中东地区和平稳定的五点倡议，体现了国际社会促进和共识，仍可成为解决问题的努力方向。中方乐见巴方发挥更大作用，愿同包括巴方在内国际社会一道，继续为早日恢复中东地区和平稳定作出积极贡献。

另一方面，巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美伊新一轮谈判预计将于短期内重启，形容目前进展正面，未见负面讯号，对双方未来接触前景感乐观。巴基斯坦总理谢里夫亦指，美伊停火协议仍然有效，巴方将继续致力排除障碍，推动中东地区实现持久和平。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
饮食
12小时前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
7小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
15小时前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
生活百科
6小时前
星岛申诉王|结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
星岛申诉王 | 结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
申诉热话
6小时前
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
饮食
13小时前
直至今个周日沙田赛事，莫雷拉 (图) 才开始接外线马，暂时有「大众福星」及「侦探传奇」两驹。
雷神周日首次接外线马
马圈快讯
9小时前
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
饮食
13小时前
02:10
36岁无业男扮淫媒做嫖客「食霸王餐」　氹至少4未成年少女性交再呃逾万元
突发
6小时前
独家︱篮球博彩原定9月推突叫停 消息：政府通知马会暂缓 需先研究预测市场平台影响
独家︱篮球博彩突叫停 政府忧助长预测市场非法赌博 马会：尊重决定
政情
2小时前