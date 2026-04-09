伊朗局势｜美伊停火中国斡旋角色浮面 白宫证曾与北京高层对话

美国与伊朗达成停火协议，紧张局势暂告一段落。美国总统特朗普其后透露，相信中国在其中扮演了关键的促和角色。白宫发言人周三（8日）证实，美中两国政府近日曾就伊朗问题举行高层会谈，令外界关注北京在这次危机中发挥的影响力。

白宫：美中曾进行高层沟通

美国白宫发言人莱维特（Karine Levitt）在回应记者提问时表示：「有关中国的部分，美国及中国政府曾进行高层对话。」她并未提供更多细节，但补充指，特朗普总统非常尊重习近平主席，与他保持良好的工作关系，并期待在数星期后访问中国。

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较早前，特朗普在宣布与伊朗达成两周「双向」停火协议后，曾向法新社表示，他听闻中国亦有份敦促伊朗接受停火。《纽约时报》亦引述三名伊朗官员消息指，在特朗普设定的最后通牒期限届满前，是中国劝说德黑兰方面展示弹性，最终接受停火。

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北京：一直积极促和止战

在北京，外交部发言人毛宁在周三的例行记者会上回应称，自伊朗战事爆发以来，中方一直积极劝和促谈，一贯主张尽快停火止战，并透过政治外交途径化解争端。她强调，中方将继续发挥建设性作用，为恢复中东地区的和平安宁作出贡献。

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此次停火协议，美方同意暂停对伊朗的攻击，以换取霍尔木兹海峡的航行得以恢复。巴基斯坦总理谢里夫在促成停火后，亦公开感谢中国、沙特阿拉伯、土耳其、埃及和卡塔尔等国提供了宝贵支持。