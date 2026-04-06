伊朗局势｜王毅与俄外长通电话 称解决霍尔木兹海峡通航问题根本是尽快停火
更新时间：02:03 2026-04-06 HKT
发布时间：02:03 2026-04-06 HKT
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中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同俄罗斯外交部长拉夫罗夫通电话，就当前中东局势交换意见。
王毅表示，中俄作为联合国安理会常任理事国，应在大是大非问题上体现公道，采取客观平衡做法，并争取国际社会更多理解和支持。中方始终主张透过对话谈判政治解决国际和区域热门议题。
目前，中东局势仍在恶化、战事还在升级。解决霍尔木兹海峡通航问题的根本是尽快停火止战。中方愿与俄方在联合国安理会继续合作，在重大议题上及时沟通，为局势降温以及维护区域和平稳定和世界共同安全做出努力。
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拉夫罗夫表示，俄方对中东情势持续升级高度关切。关于当前战事和霍尔木兹海峡问题，俄方主张必须立即停止军事行动，回归政治和外交轨道，解决冲突产生的根源。联合国安理会应为此发挥建设性作用。俄方愿与中方密切沟通协调，继续为推动停火止战发声出力。
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