自卫官持刀闯入中国大使馆　外交部：「新型军国主义」成势为患︱有片

中日关系紧张之际，昨日（24日），一名自称为日本自卫队人员翻墙强行闯入中国驻日本大使馆，威胁要以所谓神的名义杀死中国外交人员。事后涉案男子被捕。

日本官房长官木原稔今日（25日）在记者会上就事件表示「非常遗憾」，日方已向中方说明「将依据相关国际法和日本国内法令，由政府相关部门展开协作，包括防止再次发生在内进行妥善应对」。

木原表示已采取对策，增派了负责大使馆的警力等，「还将基于今后在调查中查明的事项，做好应对以防止再次发生」。共同社报道，中国驻日本大使馆次席公使已向日本外务省亚洲大洋洲局长金井正彰提出了交涉。

日本每日新闻引述日警方称，涉事男子叫村田晃大，持有日本陆上自卫队证件，年龄23岁，三等陆尉（相当于少尉），今年3月刚晋升尉官。该男相信是从与中国大使馆相邻建筑的4楼翻墙进入大使馆，被中方控制后移交给警方，无人受伤。

林剑：日方对自卫队人员失管失教

外交部发言人林剑今日（25日）在例行记者会上回应日本传媒提问时表示，「你见过有人未经允许持刀进入使馆与大使交谈的先例吗」，认为日方必须对事件进行全面严肃的彻查。



另外，有外媒记者询问，日方是否已向中方作出保证，确保此类事件今后不再发生？林剑续称，该事件再次反映出日本国内极右翼思潮和势力十分猖獗，「新型军国主义」成势为患，也暴露日本政府在历史台湾等涉及中日关系重大核心问题上的错误政策流毒深重。日方对自卫队人员失管失教，未能履行对中国使领馆和外交人员的安保责任。



至于日方将采取什么措施妥善处理此次的事件，如何从根源上确保类似事件不再发生，林剑建议记者直接问日本方面。包括中方和国际社会都在拭目以待。

现场检18厘米刀具

报道称，村田承认闯入中国大使馆，希望与中国驻日大使会面，呼吁对方收回强硬发言。警方在现场检获一把长18厘米的刀具，村田表示，是他把刀藏在大使馆的草丛内，「如果（大使）不接受我的意见，我就打算自尽」。