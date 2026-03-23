伊朗局势︱特朗普要求开放霍尔木兹海峡最后通牒 外交部：武力只会致恶性循环
更新时间：16:32 2026-03-23 HKT
发布时间：16:32 2026-03-23 HKT
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美国总统特朗普向伊朗发出48小时最后通牒，要求开放霍尔木兹海峡的航运通道，引发全球金融震荡。中国外交部今日（23日）回应说：武力只会导致恶性循环。
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外交部发言人林剑23日在例行记者会上表示，当前中东的战火仍在蔓延外溢，如果战事持续扩大、局势再度升级，整个地区将陷入不可收拾的局面。
他强调，武力只会导致恶性循环，中方强烈呼吁当事方立即停止军事行动，回归对话谈判，不要让这场本就不该开始的战争再继续下去。
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