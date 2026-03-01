伊朗局势︱外交部：在伊朗中国公民尽快撤离 公布4陆路离境路线
更新时间：12:41 2026-03-01 HKT
外交部领事司微信公众号「领事直通车」刚刚（3月1日）发提醒：在伊朗中国公民尽快撤离。
相关新闻
2月28日，美国、以色列对伊朗发动军事行动。外交部和中国驻伊朗使领馆提醒在伊朗中国公民密切关注形势变化，加强自身安全防范，尽快通过适当方式撤离至安全地区。
据掌握，目前以下撤离通道可通行。
一、陆路入境阿塞拜疆：阿斯塔拉口岸，通行时间9：00—16：00，持中国护照免签入境
二、陆路入境亚美尼亚：阿加拉克口岸，持中国护照免签入境
三、陆路入境土耳其：凡省、阿勒、哈卡里口岸，持中国护照免签入境
四、陆路入境伊拉克：沙拉姆切口岸，需提前办理电子签证或在口岸办理临时签证
上述信息仅供参考，具体通行条件以实际情况为准。中国驻伊朗及其周边国家使领馆将为中国公民转移撤离提供必要协助。
