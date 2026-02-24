商务部将20家日本实体列出口管制名单 制止日再军事化和拥核企图

中国商务部对20间日本实体列入管控名单。发言人说，根据出口管制法和两用物项出口管制条例等法律规定，中方决定将三菱造船株式会社等20间，参与提升日本军事实力的实体列入管控名单。禁止出口经营者向上述实体出口两用物项，禁止境外组织和个人，转移原产于中国的两用物项给予上述实体。即日（24日）起正式实施。

包括TDK及三菱造船株式会社等

发言人说，措施目的是制止日本再军事化和拥核企图，完全正当、合理、合法。中方依法列单的行为仅针对少数日本实体，相关措施仅针对两用物项，不影响中日正常经贸往来，诚信守法的日本实体完全无需担心。

商务部公告称，出口经营者向上述实体出口两用物项，不得申请通用许可或者以登记填报信息方式获得出口凭证；申请单项许可时，应当提交对列入关注名单实体的风险评估报告，并提供不将两用物项用于一切有助于提升日本军事实力用途的书面承诺。

商务部将对关注名单中实体的两用物项出口实施更严格的最终用户和最终用途审查，涉日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口不予批准。

列入关注名单的实体，若履行配合核查义务的，可申请移出关注名单。商务部核实后，可以将其移出关注名单。

详细名单：

1.斯巴鲁株式会社（SUBARUCorporation）

2.富士航空航天技术株式会社（FUJIAerospaceTechnologyCo.,Ltd.）

3.引能仕株式会社（ENEOSCorporation）

4.运输机工业株式会社（YusokiCo.,Ltd.）

5.伊籐忠航空株式会社（ITOCHUAviationCo.,Ltd.）

6.俪达集团控股股份有限公司（LedaGroupHoldingsCo.,Ltd.）

7.东京科学大学（InstituteofScienceTokyo）

8.三菱材料株式会社（MitsubishiMaterialsCorporation）

9.ASPP株式会社（ASPPCo.,Ltd.）

10.八洲电机株式会社（YashimaDenkiCo.,Ltd.）

11.住友重机械工业株式会社（SumitomoHeavyIndustries,Ltd.）

12.TDK株式会社（TDKCorporation）

13.三井物产航空航天株式会社（MitsuiBussanAerospaceCo.,Ltd.）

14.日野汽车株式会社（HinoMotors,Ltd.）

15.东金株式会社（TokinCorporation）

16.日新电机株式会社（NissinElectricCo.,Ltd.）

17.三泰克托株式会社（SunTectroCo.,Ltd.）

18.日东电工株式会社（NittoDenkoCorporation）

19.日油株式会社（NOFCorporation）

20.半井试剂株式会社（NacalaiTesque,Inc.）

