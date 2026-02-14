中德法外长会晤　王毅：中欧是伙伴不是对手

中共中央政治局委员、外交部长王毅13日在德国慕尼黑同德国外交部长瓦德富尔、法国外交部长巴罗举行三方外长会晤。

王毅表示，作为负责任大国和世界主要经济体，三国对世界和平与发展肩负重要责任。要坚持相互尊重的基本原则，维护求同存异的相处之道，倡导开放合作的价值取向，推动互利共赢的合作方式，为中欧关系发展明确方向，为变乱交织的国际局势提供更多稳定性和确定性。

王毅强调，中欧50年交往合作证明，双方是伙伴而不是对手，相互依赖不是风险，利益交融不是威胁，开放合作不会损害安全。中国的发展是欧洲的机遇，欧洲的挑战不是来自中国。希望德法作为举足轻重的欧盟大国，从自身利益和欧盟整体利益出发，推动欧盟树立客观、全面对华认知，奉行理性、务实对华政策，坚持中欧伙伴关系定位不动摇。双方要尊重彼此核心利益和重大关切，妥处分歧摩擦，深化务实合作，团结应对全球性挑战。

瓦德富尔表示，德国和法国比以往任何时候都更加需要同中国沟通对话，增进互信、消除误解，发挥大国作用，发出共同声音。德方重视中国在全球事务中发挥的重要积极作用，愿同中方加强沟通协调。德国、法国重申坚定奉行一个中国政策，致力于发展长期稳定的对华关系。支持自由贸易，反对脱钩断链，愿同中方协商解决贸易摩擦，推动欧中经贸关系实现平衡发展。

巴罗表示，法中德应共同为推动世界和平、完善全球治理发挥作用。国际形势越是不稳定，越需要构建伙伴关系。法方致力于重振稳定积极的欧中关系。法方欢迎习近平主席提出的全球治理倡议，期待同中方沟通对话，推动各多边平台加强协调，维护多边主义和自由贸易。相信法中、德中、欧中关系可以并行不悖向前推进。

三方就中欧关系中的重要问题和乌克兰危机等共同关心的问题交换意见，都积极评价此次会晤重要意义，同意继续保持战略沟通。