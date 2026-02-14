CIA发片招募解放军线人 华使馆斥损害国安

美国中央情报局（CIA）周四再度在社交网站发布招揽中国线人的影片，今次更把目标锁定在中国军官，被视为是针对解放军近期人事震动而把握机会招募泄密者。中国驻美大使馆严斥影片严重损害中国国家安全。

针对人事震动机会招募泄密者

路透社报道，美国中情局12日在Youtube等多个社交平台，发布题为「挺身而出的原因：为拯救未来」的线人招募影片。片中以普通话独白，虚构一名解放军中层军官在「看清现实」后，拿出手提电脑联络中情局告密。

报道引述一名不愿透露姓名的中情局官员称，「我们过去的影片触及了数百万人，并激发了新的情报来源」，但他并未提供细节。

中央军委副主席张又侠、中央军委委员刘振立上月底涉嫌严重违纪违法受查。有分析质疑中情局此时发布影片，是要把握解放军掀起反腐风暴的机会，来招募内部线人。中情局去年5月也曾发布两段影片，招揽来自中国政府的线人。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇谴责影片严重侵害中国国家安全，强调会采取一切必要措施，坚决反制渗透和海外反华势力的破坏行径，坚定维护主权、安全及发展利益。