Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CIA发片招募解放军线人 华使馆斥损害国安

大国外交
更新时间：08:37 2026-02-14 HKT
发布时间：08:35 2026-02-14 HKT

美国中央情报局（CIA）周四再度在社交网站发布招揽中国线人的影片，今次更把目标锁定在中国军官，被视为是针对解放军近期人事震动而把握机会招募泄密者。中国驻美大使馆严斥影片严重损害中国国家安全。

针对人事震动机会招募泄密者

路透社报道，美国中情局12日在Youtube等多个社交平台，发布题为「挺身而出的原因：为拯救未来」的线人招募影片。片中以普通话独白，虚构一名解放军中层军官在「看清现实」后，拿出手提电脑联络中情局告密。

报道引述一名不愿透露姓名的中情局官员称，「我们过去的影片触及了数百万人，并激发了新的情报来源」，但他并未提供细节。

中央军委副主席张又侠、中央军委委员刘振立上月底涉嫌严重违纪违法受查。有分析质疑中情局此时发布影片，是要把握解放军掀起反腐风暴的机会，来招募内部线人。中情局去年5月也曾发布两段影片，招揽来自中国政府的线人。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇谴责影片严重侵害中国国家安全，强调会采取一切必要措施，坚决反制渗透和海外反华势力的破坏行径，坚定维护主权、安全及发展利益。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
2小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
18小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
20小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
19小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
13小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
17小时前
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
13小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
影视圈
15小时前
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
19小时前